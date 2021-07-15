Симптоми ячменю
Коли розвивається ячмінь, невелика ділянка верхнього або нижньої повіки або кутик ока опухає, стає червоним і болючим. В результаті ячмінь виглядає як гулька біля краю повіки та нагадує прищ.
Також на тему: Революційне відкриття дозволить лікувати катаракту без хірургії
Як лікувати ячмінь
- Зазвичай ячмінь не є небезпечним, тому, поки він не зникне, потрібно тільки домашнє лікування – теплі компреси.
- Їх прикладають до закритого оці на 10 – 15 хвилин 3-5 разів на день і обережно масажують повіку.
- Якщо місце ячменю болить, можна пити знеболюючі - парацетамол або ібупрофен.
Коли звертатися до лікаря
Якщо лікування вдома не допомагає – потрібно звернутися до офтальмолога. Він випише мазь або краплі для очей з антибіотиком. Якщо інфекція поширилася на око, призначить антибіотики в таблетках або ін'єкції стероїдів. Іноді потрібно розкрити гнійник, але робить це тільки лікар під місцевою анестезією.
Профілактика ячменю
- Мийте руки з милом і теплою водою або використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі кілька разів на день. Тримайте руки подалі від очей.
- Знизьте ризик повторних інфекцій очей можна, якщо не використовувати косметику, в якої закінчився термін придатності. Не діліться своєю косметикою з іншими. Змивайте макіяж на ніч.
- Переконайтеся, що ваші контактні лінзи чисті. Якщо ви носите контактні лінзи, ретельно вимийте руки перед тим, як обробляти контактні лінзи, і дотримуйтесь порад лікаря щодо їх дезінфекції.
- Якщо у вас раніше був ячмінь, регулярне використання теплого компресу може допомогти запобігти його поверненню.
- Якщо у вас блефарит, дотримуйтесь інструкцій лікаря щодо догляду за очима.