Симптоми ячменю

Коли розвивається ячмінь, невелика ділянка верхнього або нижньої повіки або кутик ока опухає, стає червоним і болючим. В результаті ячмінь виглядає як гулька біля краю повіки та нагадує прищ.

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Як лікувати ячмінь

Зазвичай ячмінь не є небезпечним, тому, поки він не зникне, потрібно тільки домашнє лікування – теплі компреси.

Їх прикладають до закритого оці на 10 – 15 хвилин 3-5 разів на день і обережно масажують повіку.

Якщо місце ячменю болить, можна пити знеболюючі - парацетамол або ібупрофен.

Коли звертатися до лікаря

Якщо лікування вдома не допомагає – потрібно звернутися до офтальмолога. Він випише мазь або краплі для очей з антибіотиком. Якщо інфекція поширилася на око, призначить антибіотики в таблетках або ін'єкції стероїдів. Іноді потрібно розкрити гнійник, але робить це тільки лікар під місцевою анестезією.

Профілактика ячменю