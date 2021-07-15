Що таке ячмінь та як його лікувати

15 липня 2021 , 14:32
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Джерело:

Mayo Clinic

Ячмінь – гостре гнійне запалення волосяного мішечка вії або сальної залози.. Вони часто наповнені гноєм.

Симптоми ячменю 

Коли розвивається ячмінь, невелика ділянка верхнього або нижньої повіки або кутик ока опухає, стає червоним і болючим. В результаті ячмінь виглядає як гулька біля краю повіки та нагадує прищ.

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Як лікувати ячмінь 

  • Зазвичай ячмінь не є небезпечним, тому, поки він не зникне, потрібно тільки домашнє лікування – теплі компреси.
  • Їх прикладають до закритого оці на 10 – 15 хвилин 3-5 разів на день і обережно масажують повіку.
  • Якщо місце ячменю болить, можна пити знеболюючі - парацетамол або ібупрофен.

Коли звертатися до лікаря 

Якщо лікування вдома не допомагає – потрібно звернутися до офтальмолога. Він випише  мазь або краплі для очей з антибіотиком. Якщо інфекція поширилася на око, призначить антибіотики в таблетках або ін'єкції стероїдів. Іноді потрібно розкрити гнійник, але робить це тільки лікар під місцевою анестезією.

Профілактика ячменю 

  • Мийте руки з милом і теплою водою або використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі кілька разів на день. Тримайте руки подалі від очей.
  • Знизьте ризик повторних інфекцій очей можна, якщо не використовувати косметику, в якої закінчився термін придатності. Не діліться своєю косметикою з іншими. Змивайте макіяж на ніч.
  • Переконайтеся, що ваші контактні лінзи чисті. Якщо ви носите контактні лінзи, ретельно вимийте руки перед тим, як обробляти контактні лінзи, і дотримуйтесь порад лікаря щодо їх дезінфекції.
  • Якщо у вас раніше був ячмінь, регулярне використання теплого компресу може допомогти запобігти його поверненню.
  • Якщо у вас блефарит, дотримуйтесь інструкцій лікаря щодо догляду за очима.
Автор: Олександр Бевза