Відкриття допоможе знайти способи лікування хронічних хвороб, які призводять до цирозу та раку печінки. У доклінічних експериментах перші результати лікування виглядають перспективними.

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Пов'язані з алкоголем захворювання печінки є серйозною проблемою у світі. Ми знали, що алкоголь якимось чином ушкоджує мітохондрії, але досі не було зрозуміло, якими є механізми виникнення цього пошкодження,

– прокоментувала співавтор роботи Шеллі Лу.

Деталі дослідження

Аби зрозуміти це, вчені зосередилися на вивченні ферменту MATα1, який відіграє критичну роль у функціонуванні печінки. Експерименти на моделях тварин і культур клітин людей показали, що рівні MATα1 вибірково знижуються в мітохондріях.

Вчені побачили, що алкоголь активував білок CK2, який каскадною реакцією запобігав транспортуванню MATα1 у мітохондрії за допомогою білка PIN1. Та як тільки цей шлях блокували, клітини переставали отримувати необхідні поживні речовини.

У наступних експериментах вченим вдалося заблокувати взаємодію з PIN1, але зберегти функцію MATα1. Навіть при дії алкоголю мітохондрії були захищені від пошкоджень.

Перспектива розуміння механізму ураження печінки

Тож, тепер вчені планують розробити низькомолекулярні терапевтичні засоби, які будуть перспективними для лікування пов'язаних із алкоголем захворювань печінки у людей, наприклад, цирозу печінки, який є причиною 1,6 мільйона випадків смертності щорічно.

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