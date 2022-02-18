Як антибіотики можуть нашкодити дитині в перший тиждень життя

Дослідження показують, що лікування дітей антибіотиками в перший тиждень життя пов'язане зі зменшенням кількості здорових бактерій.

Це не лише погіршує травлення молока у немовляти, а й підвищує стійкість організму до протимікробних препаратів.

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Експерти вважають, що клініцисти повинні розглянути питання про використання антибіотиків таким чином, щоб заподіяти найменшу шкоду мікробіому новонароджених.

: відповідно до поточних рекомендацій, антибіотики широкого спектра дії наразі призначають 4 – 10% новонароджених при підозрі на інфекцію.

Але у більшості випадків антибіотики призначають без необхідності, оскільки лише у невеликої частини тих, хто отримує ліки, зрештою діагностують інфекцію.

Так, помилкове призначення антибіотиків у перший тиждень життя можна назвати виправданим, оскільки будь-яка затримка у випадку справжньої інфекції може призвести до серйозних наслідків. Але дослідники з університетів Единбурга та Бірмінгема, лікарні Спаарне та Університетського медичного центру Утрехта провели клінічне випробування за участю 227 дітей, щоб проаналізувати, як антибіотики впливають на мікробіом новонародженого.

Як проводилось дослідження

Близько 147 немовлят із підозрою на сепсис отримали 1 із 3 стандартних курсів лікування антибіотиками. Їхні результати порівнювали з результатами 80 дітей без підозр на інфекцію, яким не призначали антибіотики.

У всіх дітей брали ректальні або фекальні проби до та після лікування, а також у віці 1, 4 та 12 місяців. Зразки проаналізували на мікроби з мікробіому і на бактеріальні гени, пов'язані зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Результати аналізу:

У новонароджених, яким призначали антибіотики, виявили значне зниження рівня різних видів біфідобактерій у порівнянні з дітьми, яким не давали антибіотики. Ці мікроби допомагають перетравлювати грудне молоко людини та сприяють здоров'ю кишківника, а також підтримують імунний захист від інфекцій.

Окрім цього, у групі дітей, яким давали антибіотики, команда виявила збільшення кількості потенційно хвороботворних бактерій та генів, пов'язаних зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Після лікування спостерігалися зміни у 251 з 695 досліджених різних бактерій – баланс між добрими та поганими бактеріями збільшувався на користь потенційно шкідливих мікробів.

Попри поступове відновлення з часом, зміни в мікробіомі та генах стійкості до протимікробних препаратів зберігалися впродовж як мінімум 12 місяців і не покращувалися при грудному вигодовуванні, яке, як відомо, допомагає імунній системі дитини.

Ми були здивовані масштабами та тривалістю впливу антибіотиків широкого спектра дії на мікробіом немовлят у порівнянні з впливом тих самих антибіотиків на дорослих. Ймовірно, це пов'язано з тим, що лікування антибіотиками проводиться в той час, коли немовлята щойно отримали свої перші мікроби від матері та ще не розвинули стійкий мікробіом,

– заявили дослідники.

Науковці виявили, що з трьох випробуваних схем лікування антибіотиками комбінація пеніциліну і гентаміцину мала найменш шкідливий вплив на мікробіом та на утворення генів стійкості до протимікробних препаратів.

Дослідники дійшли висновку, що саме цю комбінацію антибіотиків слід призначати при підозрі на інфекцію у новонароджених.