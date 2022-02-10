У дослідженні вчених Інституту вірусології при Медичному університеті міста Інсбрука взяли участь як щеплені, так і нещеплені люди. Робота ще не пройшла рецензування й очікує на розгляд експертів.

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Як проводилось дослідження

Науковці перевірили нейтралізуючу здатність плазми крові пацієнтів після перенесення штаму Омікрон проти інших варіантів:

Альфа,

Бета,

Гама,

Дельта,

та самого Омікрону.

Зразки плазми збирали в період від 5 до 35 днів після позитивного результату ПЛР-тесту на Омікрон. Після цього учасників розподілили на 4 групи відповідно до імунітету проти зараження:

у першу категорію входили 15 вакцинованих, які раніше не хворіли на коронавірус; у другу — 13 нещеплених, які теж не стикалися з вірусом; в третю – 10 вакцинованих, які перехворіли на коронавірус до щеплення (але хвороба була викликана не Омікроном); в четверту – 13 невакцинованих, які інфікувалися будь-яким штамом, крім Омікрону.

Результати аналізу

Найвищі рівні нейтралізуючих антитіл до всіх перелічених вище штамів виявили у щеплених, які згодом підхопили Омікрон, а також у тих, хто не вакцинувався, але раніше перехворів COVID-19, викликаним іншим варіантом вірусу.

Плазма крові "наївних" невакцинованих людей після зараження BA.1 переважно містила нейтралізуючі антитіла лише до BA.1 і зрідка до інших варіантів,

– уточнили вчені.

Оскільки рівні антитіл у людей без набутого раніше імунітету (не хворіли й не щепилися) були значно нижчими, ніж в інших групах, вчені вважають, що невакциновані, які зіткнулися лише з Омікроном, недостатньо захищені від решти штамів і таки повинні вакцинуватися.