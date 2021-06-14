Доцільність застосування аспірину оцінювалася в ході масштабного дослідження RECOVERY, яке проводить Оксфордський університет з метою вивчення перспективних препаратів від COVID-19.

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Як відбувалося дослідження

У ньому брали участь близько 15 тисяч пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 з листопада минулого року по березень 2021 року. Їх розділили випадковим чином на дві групи: 7,3 тисячі осіб разом зі стандартною терапією отримували щодня 150 мг аспірину на добу, ще 7,5 тисячі проходили звичайне лікування.

Ефективність аспірину під час коронавірусу

В результаті вчені не отримали ніяких доказів того, що аспірин може знизити ризик смерті у пацієнтів.

У пацієнтів, які отримували аспірин і які отримували звичайну терапію, протягом 28 днів була однакова смертність, близько 17%.

Не показав препарат ефективності й у поліпшення прогнозу для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів.

Єдина невелика, але не суттєва перевага аспірину полягала в зменшенні тривалості госпіталізації пацієнтів: в середньому 8 днів проти 9 днів на стандартному лікуванні.

Але цього недостатньо для того, щоб виправдати широке застосування аспірину у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19,

– зазначили науковці.

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