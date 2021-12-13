Ідею про те, що люди із запальними захворюваннями, такими як астма або екзема, менш схильні до розвитку пухлин головного мозку, вперше запропонували понад 15 років тому. Все це – на основі епідеміологічних спостережень. Однак механізми такої закономірності були відомі. Співробітники Медичної школи Вашингтонського університету (США) пролили світло на це питання.

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Астма та рак: що нового дізнались вчені

Для дослідження використовували генетично модифікованих лабораторних мишей. На жаль, вони були приречені отримати рак головного мозку до того, як їм виповнилось 3 місяці.

При цьому нещасних тварин піддавали подразникам, які викликають астму.

Після цього фахівці перевіряли мозок гризунів на наявність гліом (пухлин). З'ясувалося, що у тварин, які страждають на астму, пухлини мозку не утворювалися.

Чому у гризунів рак не розвивався

Досліджуючи організм мишей, вчені з'ясували, що за вищезгадані процеси відповідальні так звані T-кілери – різновиди імунних клітин. Коли у людини або миші розвивається астма, їхні Т-клітини активізуються та можуть спровокувати запалення легенів. Однак при цьому вони запобігають зростанню пухлин мозку.

Індуковані астмою Т-клітини змінюють свою поведінку та починають секретувати спеціальний білок. Він натомість діє на імунні клітини – мікроглію, – блокуючи їхню активацію.

Увага! Саме активована мікроглія сприяє зростанню та розвитку пухлин мозку.

Як тепер це використати для людей

На думку дослідників, ці знання можуть стати в пригоді для терапії раку мозку. Звичайно, дослідники не збираються викликати астму у людей. Вона може бути смертельним захворюванням. Про це заявив старший автор роботи Девід Х. Гутманн, доктор медичних наук та професор неврології.

Однак, можливо, ми могли б обдурити Т-клітини, змусивши їх думати, що вони є Т-клітини астми, коли ті потрапляють у мозок. А вони натомість більше не підтримували б утворення та зростання пухлин мозку,

– пояснив Гутманн.

Він запевнив, що результати дослідження є перспективними для нових видів терапії, націлених на Т-клітини та їхню взаємодію з клітинами головного мозку.