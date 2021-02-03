Як бактерії захищаються від антибіотиків: новий механізм

Вчені виявили новий механізм стійкості бактерій до дії антибіотиків. Виявилось, що бактерії можуть приймати різні форми клітин.
Джерело: Nature Physics
Не секрет, що антибіотики перестають бути універсальною зброєю проти багатьох небезпечних бактеріальних інфекцій. Адже чим частішим стає їхнє застосування, тим очевидніше, що мікроби адаптуються до них все краще.
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Вчені з Великобританії і США на чолі з Шіладітьей Банержи експериментували з поширеними у прісних водоймах бактерій Caulobacter crescentus, вирощуючи їх середовищі, де додавали хлорамфенікол.
Вчені виявили, що, після зміни десяти поколінь бактерій, ті повністю змінили форму і знову повернулись до звичних темпів зростання.
Це свідчить про нові механічні адаптації до присутності антибіотиків,
– зазначили автори дослідження.
Вони вважають, що витягнута форма дозволяє бактеріям збільшувати внутрішній обсяг клітини й тим самим знижує концентрацію антибіотика всередині.Висновок вчених: шляхом звуження клітини і вигину, скорочується площа поверхні, що стримує проникнення нових молекул.