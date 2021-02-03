Як бактерії захищаються від антибіотиків: новий механізм

Вчені виявили новий механізм стійкості бактерій до дії антибіотиків. Виявилось, що бактерії можуть приймати різні форми клітин.

Джерело: Nature Physics

Новий механізм захисту бактерій

Не секрет, що антибіотики перестають бути універсальною зброєю проти багатьох небезпечних бактеріальних інфекцій. Адже чим частішим стає їхнє застосування, тим очевидніше, що мікроби адаптуються до них все краще.

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Суть дослідження

Вчені з Великобританії і США на чолі з Шіладітьей Банержи експериментували з поширеними у прісних водоймах бактерій Caulobacter crescentus, вирощуючи їх середовищі, де додавали хлорамфенікол.

Хлорамфенікол – що це? Хлорамфенікол – це антибіотик широкої дії, який порушує синтез білка на бактеріальних рибосомах. У звичайному живильному середовищі його недостатньо для повного знищення бактерій, але він істотно уповільнює їхнє розмноження.

Що побачили під час експерименту

Вчені виявили, що, після зміни десяти поколінь бактерій, ті повністю змінили форму і знову повернулись до звичних темпів зростання.

Клітини витягнулися в довжину і загнулася, утворивши форму, схожу на майже повністю замкнуте коло.

Однак, коли дослідники прибирали антибіотик із середовища їхнього проживання, мікроби знову поверталися до своєї звичайної "прямої" формі.

Це свідчить про нові механічні адаптації до присутності антибіотиків,

– зазначили автори дослідження.

Вони вважають, що витягнута форма дозволяє бактеріям збільшувати внутрішній обсяг клітини й тим самим знижує концентрацію антибіотика всередині.

шляхом звуження клітини і вигину, скорочується площа поверхні, що стримує проникнення нових молекул.