Купатися краще вранці та ввечері, коли сонце гріє, але не сильно пече. Ідеальні умови – ясна безвітряна погода з температурою повітря 20-25 градусів і температурою води не нижче 18-19 градусів.

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ДСНС рекомендує купатися після 1,5 – 2 години після їжі. Але науковці з цим не погоджуються. Купатися з повним животом некомфортно, але це не небезпечно. Крім того, якщо подивитися на статистику, їжа не буває супутньою причиною утоплення. Основні ризики – невміння плавати, алкогольне сп'яніння, недотримання правил безпеки.

Безпека під час купання