Як безпечно купатись у водоймах

Скоро розпочнеться купальний сезон і щороку в Україні через недотримання правил безпеки на водоймах тонуть тисячі людей. Нагадуємо основні рекомендації безпечного плавання.
Купатися краще вранці та ввечері, коли сонце гріє, але не сильно пече. Ідеальні умови – ясна безвітряна погода з температурою повітря 20-25 градусів і температурою води не нижче 18-19 градусів.
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ДСНС рекомендує купатися після 1,5 – 2 години після їжі. Але науковці з цим не погоджуються. Купатися з повним животом некомфортно, але це не небезпечно. Крім того, якщо подивитися на статистику, їжа не буває супутньою причиною утоплення. Основні ризики – невміння плавати, алкогольне сп'яніння, недотримання правил безпеки.
Безпека під час купання
- Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.
- Не можна плавати на надувних матрацах або камерах – навіть слабкий вітер може забрати їх далеко від берега. Матраци призначені для того, щоб засмагати на них на березі.
- У воду потрібно заходити повільно, щоб тіло встигло звикнути до різниці між температурою повітря і температурою води.
- Тим, хто не вміє плавати, можна заходити в воду тільки до пояса.
- Не варто купатися довше 20 хвилин, навіть якщо вода дуже тепла - напруга в м'язах може призвести до судом. Тому краще робити перерви й відпочивати на березі.
- Вода відображає і посилює сонячні промені. Щоб не отримати опіки під час плавання, потрібно використовувати водостійкий сонцезахисний крем: наносити його за 15 хвилин до виходу на вулицю й оновлювати кожні дві години, а також після купання.
- Ще одна важлива правило - не купатися поодинці. Навіть якщо людина вміє добре плавати та дотримується правил безпеки, безлюдний пляж – поганий вибір: якщо щось піде не так, допомогти буде нікому.