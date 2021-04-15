Як боротись із запаленням кишківника: від яких продуктів відмовитись

Не новина, що фастфуд, жирна і солодка їжа шкідливі для здоров'я. Велика кількість досліджень свідчать про те, що вживання таких продуктів призводить до систематичних запалень і хвороб.

У новій статті вчені з Нідерландів довели зв'язок переробленої, жирної і солодкої їжі з групами бактерій, що викликають запальну реакцію.

До теми З'ясували, чому деякі люди постійно хочуть їсти

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 1 425 людей, близько 550 з них страждали або від запального захворювання кишківника, або від синдрому роздратованого кишківника, решта були здорові.

Вчені аналізували зразки їх калу і записи про харчові звички.

Результати аналізу

Перероблена їжа і їжа тваринного походження сприяли збільшенню кількості шкідливих бактерій і сигнальних шляхів синтезу ендотоксинів. А в кишківнику тих, хто харчувався рослинною їжею і рибою – навпаки – виявили багато організмів, що виділяють коротколанцюгові жирні кислоти, і сигнальних шляхів метаболізму поживних речовин.

Такий взаємозв'язок між дієтою і групами бактерій послідовно спостерігали серед всіх учасників дослідження.

Тож, вчені зробили висновок, щоякі допомагають знизити або, принаймні, пом'якшити запальні процеси, властиві захворюванням кишківника.

Особлива перспектива цього дослідження полягає в каталогізації певних видів бактерій, що пов'язані зі специфічними харчовими продуктами.

Роль мікробіоти для здоров'я кишківника

Зокрема, вчені виявили зв'язок між великою кількістю Ruminococcus gnavus, Akkermansia muciniphila і протеобактерій з дієтою, багатою переробленим м'ясом, цукром і стравами швидкого харчування.

Ці бактерії виробляють ендотоксини і шкодять слизовій кишківника. Ерозія кишкового бар'єра особливо помітна у тих, чий раціон не містить волокон.

Запальні механізми, залежні від бактерій кишківника, можна мінімізувати обмеживши в раціоні певні продукти.

Щоб зменшити запальні процеси в організмі, слід відмовитись від:

продуктів тваринного походження;

цукру;

переробленої їжі;

міцного алкоголю.

І навпаки,які надають протизапальний ефект,