Гугл точно не в допомогу, – психологиня Альона Щербань про те, як боротись з осінньою депресією

Восени настрій багатьох людей традиційно погіршується. Саме в холодну пору року скарг на хандру, депресію чи меланхолію стає більше. Психологиня Альона Щербань зазначає, що насправді це пояснюється певними процесами у нашому організмі. Однак вихід із цього стану точно є.

Про те, чому з'являється осіння депресія та як з нею боротись, читайте далі в інтерв'ю.

До теми Осіння депресія: як уникнути та побороти

Передумови для осінньої депресії

Чому саме осінню депресію так багато обговорюють? Дійсно саме восени є певні передумови для того, щоб якось незвично себе почувати?

Дійсно для цього є певні природні фактори, що відбуваються. Наприклад, зменшення світлового дня. Ми всі залежимо від сонечка. Ми, як тварини. Тобто якщо тварини можуть поміняти шубку, піти у сплячку, наростити жирову тканину, то люди якось пручаються цим природним процесам.

Восени дійсно змінюється гормональний фон. Змінюється баланс серотоніну, дофаміну, мелатоніну і, звичайно, гормонів щастя, яких нам дуже не вистачає через відсутність сонечка. Тому що, коли на сітківку ока потрапляє світло, у нашому організмі щось відбувається. Якщо звернути увагу, як ми поводимося влітку і що відбувається восени, то це абсолютно різні процеси.

Восени організм готується до сплячки, можна так сказати.

Чи осіння депресія як термін звучить коректно? Бо, наскільки я знаю, депресія – це вже хвороба, певний клінічний стан.

Так депресія – це класичне багатофакторне захворювання. У нього дуже багато різних причин. Визначити їх на око буде важко. Однак, дійсно, є такий термін "осіння депресія". Скоріше, можна сказати апатія, меланхолія, знесилення. Ці фактори є ключовими для визначення того, що зі мною зараз відбувається.

Тобто "у мене осіння меланхолія" буде коректніше казати? Це навіть якось приємніше звучить. Слово "депресія" саме по собі не дуже приємне. Проте є начебто 2 табори людей: одні переживають осінню депресію, але є люди, які дратуються навіть від таких заяв. Вони кажуть: "ну що ж ви такі ніжні"?...От мене більше цікавить, як реагувати другому табору, які не сприймають осінню депресію?

Я думаю, що, скоріше за все, ці люди більш стійкі. Вони не настільки схильні до змін емоційних, можливо метальних. Або у них добре вибудовані фізичні ритми. Саме цей фактор один з ключових.

Важливо слідкувати за фізичним станом

Фізичні ритми – що ви маєте на увазі?

Це про те, як влаштоване наше тіло. Наприклад, якщо депресія починається зверху вниз, то лікувати її потрібно знизу вверх.

Поясню, що це означає. Спочатку у нас починається такий стан: нам не цікаво, хочемо менше спілкуватись з людьми або навпаки дуже до них притягуємось. З'являється хронічна втома. З'являється не така велика кількість енергії у контакті з людьми.

Наступний фактор – це вже емоційна нестабільність: якась плаксивість, образливість, роздратування. Туди ж вигорання.

Наступний, важчий фактор – це фізична нестабільність. Порушення шлунково-кишкового тракту, серцево-судинні захворювання, болі в спині, в голові. Коли вже цей стан "переходить на фізику".

Бажано, для того, щоб вийти з цього, починати з фізики. Подивитись, як влаштовані мої циркадні ритми: о котрій лягаю спати, о котрій встаю, скільки часу витрачаю на сон, скільки води та їжі споживаю протягом доби. Чи п'ю я 2 літри води в день? А які в мене ритми прийому їжі? Чи споживаю я їжу, насичену їжу вітамінами та амінокислотами? Восени їжа втрачає певні корисні якості, тож важливо підтримуватись тими ж нутрицевтиками. Вітамін A, C, B, D, калій, магній, важливі амінокислоти. Ми вибудовуємо нашу фізичну базу.

Дуже важливий спорт. Якщо літом ми активні, то восени люди йдуть у сплячку. А дуже важливо зберігати ритм фізичної активності. Тому що, якщо ми танцюємо, ходимо на йогу, бігаємо, захоплюємось чимось, це не дає нашому організму заснути.

Це щонайменше відволікає від якихось думок неприємних…

Це раз. Тому що де увага, там енергія. Увага перебуває в тілі – у нас немає застою крові та лімфи. Це постійна циркуляція енергії...Відповідно просто не приходять думки, які можуть нас спускати вниз.

Ви вже дещо заговорили про добавки. Я знаю, що їжа неабияк впливає на наш настрій. Дійсно, неодноразово чула, що нестача певних мікроелементів впливає на те, як ми себе почуваємо і проявляємо у цьому світі. Але все ж таки зараз так популярно пити ті бади неконтрольовано, без здачі аналізів. Які у першу чергу варто здати аналізи? Що може порекомендувати терапевт для того, щоб визначити основні дефіцити, що впливають на емоційний стан?

Звичайно. Як би не було дивно, я зараз скажу непопулярну інформацію, але на наш емоційний стан впливає наш кишківник й те, у якому стані він перебуває. Якщо він наповнений токсинами, то скільки б ми не пили бадів чи мікроелементів, неконтрольовано, як ви кажете, це все не спрацює. Тому що в нашому кишківнику "окремий мозок". Там живуть окремі істоти, які починають управляти нашим мозком: "ти хочеш солодкого, поїж солодкого, нам треба підкріпитись".

Я маю на увазі паразити, грибки та різні бактерії. Такі маленькі істоти, що сильно випливають на наше сприйняття життя. Якщо ми наповнені різними паразитами, які низько вібрують, то ми скочуємось вниз емоційно. Тому, мені здається, що правильно було б піти до спеціально навченої людини: або до терапевта або до нутрицевта, який розуміє, які за вашими симптомами важливо здати аналізи, щоб перевірити спочатку кишківник, далі – весь ШКТ. Тільки потім ми можемо вирішувати якісь питання на психоемоційному рівні. Це теж дуже важливо.

Як допомогти людині, у якої депресія

Це чудово, якщо ти сам розумієш, що в тебе якась меланхолія чи депресія, але як розпізнати, чи твої рідні депресують і як допомогти?

Депресія – це все-таки, коли протягом 2 – 3 тижнів постійно понижений емоційний стан. У тебе знижується лібідо, погіршується апетит, починаються якість фізичні прояви. Психосоматика. І це тривалий час.

У стані депресії є відчуття тотальності: що все скрізь погано і буде тільки гірше. Якщо це просто якась хандра, як кажуть, за вирішенням питання, у чому були проблеми, це все проходить. Тобто це не поширюється на все життя, на сім'ю, роботу, стосунки, секс. В одному місці підлікував, й все вирівнюється.

Так, і про це треба пам'ятати постійно.

Важливо тримати на собі увагу. Розвивати чуттєвість до себе. Наскільки я зараз задоволений тою якістю життя, де я перебуваю, з ким, хто ці люди навколо…

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А як допомогти людям у такому випадку?

Я б не хотіла, щоб люди займались самолікуванням. Гугл точно не в допомогу, подруги – також. У цьому місці непогано було б піти у психотерапію. Психотерапевт, якщо помічає якусь симптоматику, може направити, щоб перестрахуватись, до психіатра. Є різні види депресії: ендогенна, психогенна..Якщо ендогенна викликана біологічними факторами, то психогенна –якимось стресовими ситуаціями. Однак і та, й інша може вимагати антидепресантів.

Поки людина проходить курс лікування та перебуває на антидепресантах, терапевт може коректувати способи поведінки, певні патерни. Тоді така спільна діяльність психіатра та психотерапевта дійсно приносить у підсумку людині задоволення від життя.

Коли непорозуміння у стосунках

І про задоволення. Є моменти, коли у пар стаються певні розлади. Авжеж це через сексуальне життя у тому числі. Здається, що з часом воно стає не таким, але все ж таки на це може впливати осінній стан?

Звичайно. Тому що меланхолія, апатія знижують лібідо. У цей момент може здаватись: щось вона не така вже приваблива, якось вона мені вже не подобається, не збуджує. Те саме щодо жінок: щось я більше його не хочу.

А потім весна і все нормально?

А потім весна...Дівчата одягають короткі спідниці, з'являється настрій, життя набуває нових барв, організм прокидається.

Люди забувають, що "ми не тільки голова". Є ще тілесні й емоційні процеси. Я завжди злюсь, якщо чесно. У школах розвивають тіло, є фізкультура. Є математика для розвитку мозку. Однак мало хто каже, що в нас є ще душа, з якої теж треба діставати всі токсини.

Тобто, якщо у людини з'явилось бажання розлучитись саме восени, то треба почекати все ж таки? Як ви вважаєте?

Я думаю, що в цьому місці непогано було б поговорити зі своїм партнером про сімейну психотерапію. Тому що гірше, коли "апатію спіймали" обоє. У обох підіймаються якісь дитячі травми, кризи, й вони не можуть зустрітись, аби бути поміченими, почутими й побаченими.

Тоді ж новий партнер навряд чи вирішить цю ситуацію?

Точно не вирішить. Через певний час ти вибереш такого ж і будеш з ним програвати все, що не вирішили в минулому.

Дивіться інтерв'ю з психологинею Альоною Щербань про осінню депресію: