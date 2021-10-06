Чому виникають пігментні плями

Якщо протягом багатьох років піддавати шкіру впливу ультрафіолетового випромінювання, з'явиться пігментація. Плями від сонця найчастіше з'являються на відкритих частинах тіла: обличчі та руках.

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Гормональні порушення також впливають на утворення пігменту. Наприклад, під час вагітності відбувається перевиробництво меланіну, через що з'являється "маска вагітності" – темні плями на шкірі обличчя і шиї.

Пігментація може виникнути після травм шкіри: ран, подряпин, косметологічних процедур або в результаті неправильного видавлювання прищів. Така пігментація називається постравматичною.

Щоб позбутися від плям, потрібно спочатку усунути її причину. Так, якщо проблема в слідах від акне, необхідно розібратися, чому у людини виникають прищі.

З гормональними причинами появи пігментації повинен розбиратися лікар, наприклад ендокринолог. Зовсім позбутися від пігментації навряд вийде, зате можна зробити плями менш помітними.

Як позбутись пігментних плям

У появі пігментних плям беруть участь два типи клітин. Перший – це меланоцити, які утворюють мелатонін. Другий – кератиноцити, які переносять мелатонін на поверхню шкіри. Різні види косметики впливають на різні типи клітин. Наприклад, пілінги відлущують шкіру і позбавляють її від кератиноцитів, в яких накопичилося багато меланіну. А щоб шкіра швидше оновилася, потрібні засоби з ретиноїдами.

Є інгредієнти, які пригнічують фермент тирозинази – він виробляється меланоцитами й тому бере участь у виробленні мелатоніну. До таких інгредієнтів відносяться вітамін С і альфа-арбутин. Завдяки придушення ферменту тирозинази, шкіра освітлюється.

Інший інгредієнт, ніацинамід, впливає на обидва типи клітин, які відповідальні за появу пігментних плям. Ніацинамід перешкоджає взаємодії між меланоцитами та кератиноцитами, тобто заважає переносити пігмент з клітин в глибоких шарах шкіри до поверхні.

Схема застосування засобів проти пігментних плям

Тому різні косметичні засоби краще комбінувати між собою. Наприклад, кожен день вранці наносити вітамін С, а потім сонце захист. Два рази на тиждень увечері використовувати пілінги, а в іншу кілька днів, також увечері, – ретиноїди. Іноді крім домашнього догляду дерматолог може призначити процедури з лазером або хімічний пілінг.

Незалежно від того, з якої причини виникли плями на шкірі та чи є вони взагалі, потрібно використовувати сонцезахисний крем. Боротьба з пігментними плямами – процес тривалий. Навіть якщо один раз вийти на кілька годин на вулицю без захисту від сонці, коли воно особливо активне – з 10:00 до 16:00, це може звести нанівець місяці лікування. Використовувати його потрібно кожен день, навіть взимку і в хмарну погоду.