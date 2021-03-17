В Євросоюзі працюють над вимогами до міжнародного COVID-паспорту, який забезпечить вільне пересування між країнами. Сьогодні, 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – це цифровий зелений сертифікат.

Кому і як видаватимуть документ

Цифровий зелений сертифікат буду видавати тим, хто вакцинувався, отримав негативний результат тесту або одужав від COVID-19. Документ планують запустити до літа.

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Сертифікат буде безкоштовним, доступним у цифровому або паперовому форматі, офіційною мовою країни, що видала сертифікат, а також англійською.

Він буде включати QR-код для забезпечення безпеки і достовірності сертифіката.

Які дані будуть у паспорті

Сертифікат містить – ім'я, дату народження, дату видачі, інформацію про вакцину/тест/одужання і унікальний ідентифікатор сертифіката.

Зверніть увагу! Згідно з рекомендаціями Єврокомісії, якщо якась із країн вимагатиме тест або ізоляцію по прибуттю від тих, у кого є сертифікат, вона повинна повідомити Єврокомісію і всі інші країни і аргументувати доцільність подібних заходів.

Де діятиме COVID-паспорт

Цифровий зелений сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, а також Швейцарії.

Документ видаватимуть громадянам ЄС та членам їх сімей, незалежно від їх національності.

Сертифікат також планують видавати і тим, хто не є громадянами країн ЄС.

Це тимчасовий захід

Цифровий зелений сертифікат є тимчасовим заходом. Його дію буде призупинено, якщо ВООЗ оголосить про закінчення міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я через COVID-19.

Важливо, що документ про вакцинацію повинні видавати незалежно від типу препарату, яким проводитимуть щеплення. Водночас сертифікат можуть обмежити вакцинами, які отримали реєстрацію ЄС. Але, окремі країни можуть приймати сертифікати і з іншими вакцинами.

Які вакцини схвалені ЄС:

BioNTech і Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Janssen Pharmaceutica NV

Щодо тестів, до уваги братимуть результати так тестів NAAT (зокрема, тести RT-PCR) і експрес-тести на антигени.