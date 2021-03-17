Як буде працювати COVID-паспорт: Єврокомісія опублікувала рекомендації
В Євросоюзі працюють над вимогами до міжнародного COVID-паспорту, який забезпечить вільне пересування між країнами. Сьогодні, 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – це цифровий зелений сертифікат.
Джерело:пресслужба ЄК
Кому і як видаватимуть документ
Цифровий зелений сертифікат буду видавати тим, хто вакцинувався, отримав негативний результат тесту або одужав від COVID-19. Документ планують запустити до літа.
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Він буде включати QR-код для забезпечення безпеки і достовірності сертифіката.
Які дані будуть у паспорті
Сертифікат містить – ім'я, дату народження, дату видачі, інформацію про вакцину/тест/одужання і унікальний ідентифікатор сертифіката.
Де діятиме COVID-паспорт
- Цифровий зелений сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, а також Швейцарії.
- Документ видаватимуть громадянам ЄС та членам їх сімей, незалежно від їх національності.
- Сертифікат також планують видавати і тим, хто не є громадянами країн ЄС.
Це тимчасовий захід
Цифровий зелений сертифікат є тимчасовим заходом. Його дію буде призупинено, якщо ВООЗ оголосить про закінчення міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я через COVID-19.
Важливо, що документ про вакцинацію повинні видавати незалежно від типу препарату, яким проводитимуть щеплення. Водночас сертифікат можуть обмежити вакцинами, які отримали реєстрацію ЄС. Але, окремі країни можуть приймати сертифікати і з іншими вакцинами.
Які вакцини схвалені ЄС:
- BioNTech і Pfizer
- Moderna
- AstraZeneca
- Janssen Pharmaceutica NV
Щодо тестів, до уваги братимуть результати так тестів NAAT (зокрема, тести RT-PCR) і експрес-тести на антигени.
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