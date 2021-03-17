Як буде працювати COVID-паспорт: Єврокомісія опублікувала рекомендації

Джерело:пресслужба ЄК
В Євросоюзі працюють над вимогами до міжнародного COVID-паспорту, який забезпечить вільне пересування між країнами. Сьогодні, 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – це цифровий зелений сертифікат.
Цифровий зелений сертифікат буду видавати тим, хто вакцинувався, отримав негативний результат тесту або одужав від COVID-19. Документ планують запустити до літа.
До теми Ситуація з коронавірусом гірша, ніж була в грудні: до чого готуватисьСертифікат буде безкоштовним, доступним у цифровому або паперовому форматі, офіційною мовою країни, що видала сертифікат, а також англійською.
Він буде включати QR-код для забезпечення безпеки і достовірності сертифіката.
Сертифікат містить – ім'я, дату народження, дату видачі, інформацію про вакцину/тест/одужання і унікальний ідентифікатор сертифіката.Зверніть увагу! Згідно з рекомендаціями Єврокомісії, якщо якась із країн вимагатиме тест або ізоляцію по прибуттю від тих, у кого є сертифікат, вона повинна повідомити Єврокомісію і всі інші країни і аргументувати доцільність подібних заходів.
Цифровий зелений сертифікат є тимчасовим заходом. Його дію буде призупинено, якщо ВООЗ оголосить про закінчення міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я через COVID-19.
Важливо, що документ про вакцинацію повинні видавати незалежно від типу препарату, яким проводитимуть щеплення. Водночас сертифікат можуть обмежити вакцинами, які отримали реєстрацію ЄС. Але, окремі країни можуть приймати сертифікати і з іншими вакцинами.
Щодо тестів, до уваги братимуть результати так тестів NAAT (зокрема, тести RT-PCR) і експрес-тести на антигени.