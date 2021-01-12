Близько третини дорослих у віці 51 року і старше відчувають втому. Вживання ліків, проблеми зі сном, неправильне харчування та вживання алкоголю – усе шкідливо впливає на організм. Однак для здорового життя дуже важливо, щоб з віком залишатися фізично активними.

Як бути активним у будь-якому віці і менше втомлюватися

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Усі іноді відчувають втому і це нормально. Однак інколи втома може бути першою ознакою того, що у вашому організмі щось не так.

Багато проблем зі здоров’ям та методів лікування можуть посилити втому. До них належать:

Прийом деяких ліків, таких як антидепресанти, антигістамінні препарати та ліки від нудоти та болю.

Проведення медичних процедур, таких як хіміотерапія та опромінення, або відновлення після великої хірургічної операції.

Інфекції.

Хронічні захворювання, такі як діабет, хвороби серця, нирок, хвороби печінки, захворювання щитоподібної залози тощо.

Анемія.

Апное сну та інші порушення сну.

Усунення проблеми зі здоров'ям може призвести до того, що втома зникне.

Дбайте про емоції

Ви турбуєтесь про своє здоров’я і що про вас ніхто не піклуватиметься? Ви боїтесь, що більше не потрібні? Такі емоційні стреси можуть вплинути на вашу енергію. Які емоції негативно впливають на спосіб життя:

Тривога,

Депресія,

Горе від втрати сім’ї чи друзів,

Стрес від фінансових чи особистих проблем,

Відчуття того, що ти більше не маєш контролю над своїм життям.

Відтак варто пропрацювати свої емоції, щоб зайвий раз не витрачати свої сили на обдумування цього. Інколи слід звернутися з цим до спеціалістів.

Висипайтеся

Зауважимо, що недостатній сон також може сприяти втомі. Регулярні фізичні навантаження можуть покращити ваш сон і зменшити почуття депресії та стресу, а також покращити настрій та загальне самопочуття.



Якісний сон покращує самопочуття / Фото: Getty Images

Піклуйтеся про звички

Деякі звички способу життя можуть змусити вас відчувати втому. Ось кілька речей, які можуть вичерпати вашу енергію:

Затримуватися занадто пізно.

Вживати багато кофеїну та алкоголю.

Вживання нездорової їжі.

Занадто мало виконувати вправи.

Що відомо про нудьгу?

Нудьга може призвести до відчуття втоми. До прикладу, якщо ви були дуже зайняті протягом робочих років, ви можете почуватись некомфортно після виходу на пенсію.

Прокинувшись вранці, ви можете побачити довгі дні, що тягнуться перед вами, не плануючи нічого. Це не повинно бути так. Заняття соціальною та продуктивною працею може допомогти вам залишатися активним і покращити спосіб життя.



Є чимало способів залишатися активним / Фото: Getty Images

Як можна почуватися більш активним?

Деякі зміни у вашому способі життя можуть змусити вас почуватися менш втомленими. Ось кілька практичних порад:

Ведіть щоденник, де ви можете записувати те, що відчуваєте щодня, особливо стосовно втоми. Це допоможе вам знаходити закономірності протягом дня, коли ви відчуваєте більшу чи меншу втому.

Регулярно виконуйте вправи. Практично будь-хто в будь-якому віці може займатися певним видом фізичної активності. Помірні фізичні вправи можуть покращити ваш апетит, енергію та світогляд

Намагайтеся уникати тривалого сну (більше 30 хвилин) вдень. Він може ускладнити засипання вночі.

Правильно харчуйтесь. Вибирайте поживні продукти, щоб отримати енергію, необхідну для того, щоб робити те, що вам подобається.

Ліквідуйте дефіцит вітамінів, мінералів та інших харчових речовин вживаючи мультинутрієнтні комплекси, однак бажано натурального походження.

Одним з таких комплексів є Релайв Баланс – це мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс незамінних амінокислот, пептидів, вітамінів, мінералів, адаптогенів, антиоксидантів, поліфенолів отриманих шляхом ферментації та екстракції (при температурі до 40 градусів) містить 54 натуральних продуктів рослинного та тваринного походження. Всі компоненти Релайв Баланс перебувають в натуральних взаємозв'язках, діють синергійно, не завдаючи шкоди організму.

Не куріть. Куріння пов’язане з багатьма захворюваннями та розладами, які негативно впливають на вашу енергію.

Попросіть про допомогу, якщо ви відчуваєте себе "заваленим". Співпраця з іншими може допомогти роботі пройти швидше та стати веселою.



Дбайте про здоровий і позитивний спосіб життя / Фото: Getty Images

Коли слід звертатися до лікаря щодо втоми

Якщо ви відчуваєте втому кілька тижнів без полегшення, ймовірно, слід зателефонувати своєму сімейному лікарю. Він запитає про ваш сон, повсякденну діяльність, апетит та фізичні вправи.

Ваш лікар може призначити ліки для вирішення основних проблем зі здоров’ям, а також запропонувати їсти збалансовано і розпочати програму тренування.