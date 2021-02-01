Як часто антитіла проти COVID-19 передаються від матері до дитини

Дитина може отримувати тимчасовий захист від COVID-19 від матері, якщо з моменту появи у неї антитіл до пологів пройшло достатньо часу.

Джерело: JAMA Pediatrics

До тепер інформація про передачу антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 від матері до дитини була обмеженою. Дані були засновані на маленьких дослідженнях.

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Як відбувалося дослідження

У новій роботі брали участь 1 714 вагітних жінок, у яких був контакт з хворим на COVID-19 або симптоми цієї інфекції. Спочатку вчені провели учасницям аналіз крові на антитіла – імуноглобуліни G або М до шиповидного білка коронавірусу. Хоча б один вид антитіл вони виявили у 83 жінок. 50 з них перенесли COVID-19 безсимптомно.

У пуповинній крові, яка була взята на аналіз під час пологів, антитіла були у 72 учасниць дослідження. Але в крові 11 дітей антитіла не виявили. Вчені повідомляють, що, в тому числі вони гірше передавалися дітям тих жінок, у яких рівень антитіл був низьким.

Коли антитіла передаються від матері до дитини

Потенційно новонароджені діти можуть отримувати тимчасовий захист від коронавірусу від матерів.

Імовірність передачі антитіл не була пов'язана з тяжкістю перенесеної ними інфекції.

Однак ймовірність передачі вища, чим більше часу пройшло з початку хвороби.

Антитіла в пуповинної крові були у всіх жінок, у яких хвороба почалася не менш ніж за 17 днів до пологів.

Дітям, які народилися передчасно, антитіла передавалися успішно.

Автори дослідження вказують, що отримані результати узгоджуються з попередніми даними. Антитіла від матерів, щеплених проти коклюшу, краснухи, гепатиту В і грипу передавалися дітям приблизно з тією ж імовірністю.

Вчені вважають, що це дослідження дає попередню інформацію для визначення оптимальних термінів вакцинації вагітних жінок проти SARS-CoV-2.