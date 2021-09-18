Так, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, тривалі наслідки коронавірусу зберігалися майже у третини перехворілих. Експерти опитали 13 864 дитини та підлітка у віці від 3 до 18 років, які перехворіли на коронавірус.

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Симптоми, які вказують на постковідний синдром

11,2% з опитаних дітей та підлітків повідомили про декілька характерних для тривалого перебігу інфекції симптомів, зокрема: порушення когнітивних здібностей (мислення і пам'яті), проблеми з психічним здоров'ям (депресивні й тривожні стани), недостатність функцій дихальної та серцево-судинної систем. Окрім цього, у деяких дітей виявили ряд ускладнень на інші органи.

Як довго у дітей зберігались ускладнення: результати дослідження

Через пів року після зараження симптоми цього синдрому зберігалися у 1,8% дітей у віці до 12 років і у 4,6% підлітків віком від 12 до 18 років.

З огляду на це, дослідники прийшли до висновку, що ризик постковідного синдрому підвищується з віком.

У дітей, які хворіли з симптоматичним перебігом, більше шансів отримати довготривалі наслідки. Але і серед безсимптомних хворих дітей 3,5% почали страждати на постковідний синдром.

Зверніть увагу: головний недолік цього дослідження в тому, що воно проходило у форматі опитування. Лікарі лише опитували респондентів, при цьому не ставивши діагноз. Тож є висока ймовірність, що дані мають неточності. Деякі симптоми можуть бути пов'язані не з перенесеною хворобою, а зі стресом: локдаун, військові дії в країні тощо.