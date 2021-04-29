Вчені провели опитування батьків 518 дітей до 18 років (середній вік 10 років), які були госпіталізовані в лікарню в період з квітня по серпень минулого року.

Також на тему: Які фактори підвищують ризик тромбозу у дітей при COVID-19

Які симптоми найчастіше виникають у дітей після COVID-19

Результати показали, що у чверті пацієнтів (24,3%) симптоми COVID-19 зберігалися протягом семи-дев'яти місяців після виписки. Найчастіше батьки повідомляли про

постійну втому (10%);

порушеннях сну (7%);

втрати нюху і смаку (6%).

Комплексні симптоми виявлені у 8,4% дітей. Примітно, що найбільший ризик постковідних проявів схильні діти 12-18 років, а також ті, що мають алергію в анамнезі.

Постковідний синдром у дітей

Найпоширеніша проблема – це втома. Треба розуміти, що мова не про втому протягом одного-двох днів, ми говоримо про стійкий симптом, причину якого потрібно визначити,

– сказали науковці.

За даними дослідження, 16% маленьких пацієнтів почали відчувати хронічної втоми незабаром після виписки, а протягом кількох місяців цей показник знизився до 12%. Однак надалі динаміка зниження значно сповільнилася і через сім місяців 11% дітей все ще страждали від браку сил та енергії. У більш ніж 8% дітей нюх не повернулося після виписки й на момент проведення опитування не відновився у 6%.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу