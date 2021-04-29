Як часто у дітей виникає постковідний синдром

Останні місяці з'являється все більше даних про те, що сприйнятливість дітей до SARS-Cov-2 сильно недооцінена. А наслідки перенесеної інфекції можуть бути досить серйозними.
Вчені провели опитування батьків 518 дітей до 18 років (середній вік 10 років), які були госпіталізовані в лікарню в період з квітня по серпень минулого року.
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Які симптоми найчастіше виникають у дітей після COVID-19
Результати показали, що у чверті пацієнтів (24,3%) симптоми COVID-19 зберігалися протягом семи-дев'яти місяців після виписки. Найчастіше батьки повідомляли про
- постійну втому (10%);
- порушеннях сну (7%);
- втрати нюху і смаку (6%).
Комплексні симптоми виявлені у 8,4% дітей. Примітно, що найбільший ризик постковідних проявів схильні діти 12-18 років, а також ті, що мають алергію в анамнезі.
Постковідний синдром у дітей
Найпоширеніша проблема – це втома. Треба розуміти, що мова не про втому протягом одного-двох днів, ми говоримо про стійкий симптом, причину якого потрібно визначити,
– сказали науковці.
За даними дослідження, 16% маленьких пацієнтів почали відчувати хронічної втоми незабаром після виписки, а протягом кількох місяців цей показник знизився до 12%. Однак надалі динаміка зниження значно сповільнилася і через сім місяців 11% дітей все ще страждали від браку сил та енергії. У більш ніж 8% дітей нюх не повернулося після виписки й на момент проведення опитування не відновився у 6%.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу