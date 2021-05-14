Які симптоми найчастіше виникають у дітей

Вчені з Університету Алабами проаналізували дані 12,3 тисячі педіатричних пацієнтів, у яких був підтверджений COVID-19. Тільки у 18,8% цих дітей спостерігалися характерні ознаки коронавірусу такі, як лихоманка, нездужання, біль у м'язах або суглобах, а також порушення нюху або смаку, в той час, як у 16,5% були респіраторні симптоми, включаючи кашель і задишку.

Дослідження також показало:

13,9% дітей страждали шлунково-кишковими симптомами – нудота, блювота і діарея;

у 8,1% з'явилася шкірний висип, 4,8% страждали від головного болю;

частота госпіталізацій в загальній групі склала 5,5%.

Вчені з'ясували, що темношкірі діти та латиноамериканці мали підвищений ризик госпіталізації в порівнянні з білими пацієнтами, але потреба в інтенсивній терапії та штучній вентиляції легенів була однаковою у всіх групах. Імовірність ускладнень також не відрізнялася у хлопчиків і дівчаток.

Діти переносять коронавірус легше

Хоча в цілому результати дослідження підтвердили, що діти та підлітки з COVID-19 в більшості випадків переносять коронавірус легше в порівнянні з дорослими, вчені вважають, що лікарі повинні зберігати пильність і уважно ставитися до діагностики інфекції у дітей.

Наш ключовий висновок полягає в тому, що дітям з COVID-19 потрібно посилений скринінг і профілактичні заходи, які включають доступне тестування і вакцинацію для підлітків,

– повідомили автори дослідження.