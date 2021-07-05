Як відбувалося дослідження

За допомогою мобільної ветеринарної лабораторії вчені провели ПЛР-тестування та аналіз на антитіла 156 собак і 154 котів в будинках, де хтось із членів сім'ї переніс COVID-19 за останні 200 днів.

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Як часто домашні тварини хворіють на коронавірус

ПЛР-тестування показало наявність активної інфекції у шести кішок і семи собак (4,2%), антитіла виявлені у 31 кішки та 23 собак (17,4%). У всіх хворих тварин або не було симптомів коронавірусу, або вони були дуже легкими.

Всіх інших улюбленців, які жили в одному будинку разом із зараженими тваринами, також протестували на наявність вірусу або антитіла, однак ні у кого з них вірус не був виявлений. Це означає, що вони не передавали SARS-CoV-2 один одному.

Автори дослідження вважають, що з найбільшою ймовірністю тварини заразилися від людей, проте немає стовідсоткової гарантії, що тварини не могли бути джерелом інфікування.

Головна проблема полягає в потенційному ризику того, що організм домашніх тварин може бути резервуаром для мутацій вірусу і повторно занести його в людську популяцію,

– заявили автори дослідження