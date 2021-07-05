Як часто домашні улюбленці заражаються коронавірусом від господарів

Вчені оцінили поширення SARS-CoV-2 серед кішок і собак, чиї господарі перенесли коронавірусну інфекцію. Результати свідчать про те, що домашні улюбленці схильні до зараження набагато частіше, ніж здається. Особливо, якщо мова йде про кішок.

Як відбувалося дослідження

За допомогою мобільної ветеринарної лабораторії вчені провели ПЛР-тестування та аналіз на антитіла 156 собак і 154 котів в будинках, де хтось із членів сім'ї переніс COVID-19 за останні 200 днів.

Також на тему: Коти і COVID-19: чи повинні домашні тварини бути на карантині

Як часто домашні тварини хворіють на коронавірус

ПЛР-тестування показало наявність активної інфекції у шести кішок і семи собак (4,2%), антитіла виявлені у 31 кішки та 23 собак (17,4%). У всіх хворих тварин або не було симптомів коронавірусу, або вони були дуже легкими.

Всіх інших улюбленців, які жили в одному будинку разом із зараженими тваринами, також протестували на наявність вірусу або антитіла, однак ні у кого з них вірус не був виявлений. Це означає, що вони не передавали SARS-CoV-2 один одному.

Автори дослідження вважають, що з найбільшою ймовірністю тварини заразилися від людей, проте немає стовідсоткової гарантії, що тварини не могли бути джерелом інфікування.

Головна проблема полягає в потенційному ризику того, що організм домашніх тварин може бути резервуаром для мутацій вірусу і повторно занести його в людську популяцію,

– заявили автори дослідження