Як часто люди хворіють на коронавірус повторно: огляд досліджень

Складно не затурбуватися, коли новинні стрічки щодня завалюють інформацією про повторні зараження коронавірусом. Але не все так погано, пояснюємо чому.

Повторне зараження коронавірусом

Задокументованих і підтверджених випадків повторного зараження дуже мало. Особливо малоймовірно підхопити інфекцію знову протягом кількох місяців після захворювання. На 10 лютого 2021 року описаних випадків повторного зараження новими штамами коронавірусу менше п'ятдесяти по всьому світу.

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В кінці січня вийшла стаття про дослідження SIREN (SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation), в ході якого 5 місяців спостерігали за 20 тисячами медичних працівників у Великобританії. Кожні 2-4 тижні учасники здавали мазок для ПЛР і кров на антитіла до SARS-CoV-2. До моменту публікації можливо повторно захворіли 44 з 6600 осіб. Але дослідники підкреслюють слово "можливо" і кажуть, що за більш суворим критеріям реінфекція підтверджена всього у двох випадках.

Висновок дослідження такий: природний імунітет після перенесеного COVID-19 захищає від повторного зараження так само ефективно, як можлива вакцинація протягом п'яти місяців, які охопило дослідження. Ризик реінфекцій знижується мінімум на 83%.

Чому так часто говорять про повторне зараження

Документувати випадки повторного зараження складніше. Просто повторно позитивного тесту на коронавірус недостатньо, щоб діагностувати реінфекцію новим штамом. А зазвичай за цими результатами й з'являються гучні заголовки про повернення вірусу.

ПЛР і аналіз крові на антитіла можуть помилятися, видаючи псевдопозитивний або псевдонегативний результати – у тестів є свій поріг чутливості, у лабораторій є різні протоколи оцінки результатів. Так, наприклад, в Південній Кореї, щоб перевірити ще раз результати 108 пацієнтів з повторно позитивним результатом, вміст мазків висіяли на клітинних культурах в лабораторії. Вченим не вдалося виділити вірус ні в одному випадку.

Лікарі не можуть покладатися на розповідь пацієнта про симптоми й позитивний результат ПЛР-тесту, їм потрібно переконатися, що генетичний матеріал першого і другого вірусів відрізняється. Для цього користуються методом секвенування: читають РНК вірусів і порівнюють штами один з одним.

Автори дослідження SIREN кажуть, що тільки 30% можливо реінфікованих повідомили про будь-які симптоми, тобто у більшості з них хвороба (якщо це все-таки вона) протікала легше, ніж вперше.