Так, смертність від Омікрону на 75% менша у порівнянні з минулими хвилями коронавірусу. Такі дані навели вчені Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії.

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Вчені спостерігали за хворими

Науковці проаналізували пацієнтів, яких госпіталізували до лікарні в місті Цвані, провінція Гаутенг (ПАР). Вона й була осередком спалаху нового штаму.

Основні результати

Як з'ясувалося, під час хвилі нового штаму Омікрон померли 4,5% хворих. Тоді як раніше смерть спостерігалася у 21,3% випадків.

Разом з тим встановили, що інфікованих Омікроном виписували з лікарень швидше: у середньому вже за 4 дні після госпіталізації, а під час попередніх хвиль цей показник становив 8,8 дня.

Увага! У Великій Британії заявляли про схожі дані. Там пацієнтів з Омікроном виписують вже за 3 дні.

Також вчені з'ясували, що кисневої терапії потребують менше як 50% інфікованих новим штамом. Тоді як інші варіанти коронавірусу викликали до 99,5% таких випадків.

Зокрема, знизилась і кількість тих, хто потребує інтенсивної терапії. При Омікроні цей показник досягає 1%, тоді як у попередні хвилі хвороби він був на рівні 4,3%.

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Пандемія може скоро закінчитись

Якщо такі ж результати досліджень з'являться і в інших країнах світу, то відбудеться "повний поділ показників захворюваності та смертності". Тобто, смертність буде не такою високою, як при інших штамах.

Вчені заявили, що це й наблизить людство до закінчення пандемії COVID-19.

Дані про госпіталізацію при Омікроні інших вчених збігаються

Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.

Згідно з дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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