Вчені з Австралії, Німеччини та Нідерландів поставили перед собою мету з'ясувати, чому люди так сприйнятливі до медичної дезінформації й хто перебуває в "групі ризику". Вони провели два опитування в США серед 1737 осіб від 18 до 74 років в червні минулого року, коли в країні вводилися жорсткі обмеження.

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Автори дослідження попросили респондентів розповісти про своє ставлення до популярних міфів і теорій, які не мають наукового підтвердження, але широко обговорюються в соцмережах. Наприклад, про те, що коронавірус є біологічною зброєю, його поширюють вишки 5G або кімнатні мухи, а до важкого перебігу COVID-19 схильні тільки люди похилого або люди з зайвою вагою.

Кожна п'ята людина вірить у міфи про COVID-19

Результати показали, що 20% опитаних вірять як мінімум в один або кілька популярних міфів, в тому числі про ризик зараження та ускладнення.

Якщо 20% людей впевнені у своїй невразливості через вік, дієту або навичок використання мухобійки, вони можуть ігнорувати розумні заходи захисту від інфекції, такі як соціальне дистанціювання, носіння масок або вакцинація. Це може призвести в тому числі до зараження тих людей, які не довіряють фейкам і дотримуються всіх рекомендацій,

– зазначили науковці.

Особливості людей, які вірять у міфи

Вчені з'ясували також, що люди, які вірять у фейкову інформацію про коронавірус, не намагаються перевіряти її в наукових джерелах. Більш того, вони дуже неохоче змінюють свою думку, навіть якщо з'явилися надійні докази того, що їх ввели в оману.

Водночас у громадян, які не довіряють міфам і теоріям змов, є дві загальні якості: