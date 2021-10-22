Науковці вивчили дані після зараження людей шести коронавірусами, які є близькими родичами COVID-19, починаючи з 1984 року. Використовуючи ці дані, дослідники змогли оцінити час повторного зараження для нещеплених людей – в середньому приблизно 16 місяців.

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Реінфекція може статися через три місяці або менше. Тому ті, хто заразився природним шляхом, повинні пройти вакцинацію. Сама по собі попередня інфекція може запропонувати дуже слабкий довгостроковий захист від наступних інфекцій,

– йдеться в повідомленні.

У дослідженні підкреслюється, що вікно повторного зараження у 16 місяців є середнім. Тобто деякі люди можуть повторно заразитися через кілька місяців, а інші – через декілька років.

Отримані дані суперечать уявленню про те, що перенесення COVID-19 гарантує довічний захист від вірусу або що перехворілим людям не потрібно вакцинуватися. За словами авторів дослідження, повторне зараження може стати поширеним явищем.

Науковці переконані, що профілактичні заходи охорони здоров'я і глобальне прискорення темпів вакцинації будуть є критично важливими для мінімізації смертей від COVID-19.

Темпи вакцинації в Україні