Як часто в підлітків виникає постковідний синдром

Проведене серед англійських школярів дослідження показало, що поширеність тривалих симптомів COVID-19 в цій віковій групі набагато нижча, ніж очікувалося. Але є і погані новини: як мінімум 14% перехворілих підлітків страждають від головного болю і хронічної втоми.

Автори дослідження провели опитування дітей і підлітків 11 – 17 років, які здавали ПЛР-тести на коронавірус з січня по березень 2021 року. В аналіз включили дані 3 тисяч школярів, у яких підтвердився COVID-19, і 3,7 тисячі їхніх однолітків з негативними ПЛР-тестами. Всі учасники заповнили докладні анкети про своє самопочуття через 15 тижнів після проведення тесту.

Також на тему: У який період хворі на коронавірус найзаразніші

Постковідний синдром у підлітків

Результати показали, що у 66,6,5% дітей з підтвердженим COVID-19 зберігається один або кілька симптомів коронавірусу довше трьох місяців, в контрольній групі про погане самопочуття повідомили 53,3% осіб. Найчастіше діти скаржилися на головний біль і постійну втому. Близько 30% школярів, які перехворіли мали понад три тривалих симптомів у порівнянні з 16% дітей, у яких не було коронавірусної інфекції.

Все не так погано

Вчені зробили висновок, що у 14% підлітків зберігаються тривалі симптоми, пов'язані з COVID-19. Те, що у великої кількості учасників з негативним ПЛР-тестом були виявлені різні нездужання, не дивно – це характерно для дітей цієї вікової групи, крім того, дослідження проводилося в той час, коли школярі в Англії повернулися в школи після тривалої ізоляції.

Вчені відзначили, що дані по поширеності постковідних проявів у дітей виявилася нижче, ніж в інших дослідженнях. Так, в більш ранніх звітах згадувалося, що тривалі симптоми можуть відчувати більша частина інфікованих дітей.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу