Композитні пломби роблять з порошкоподібного скляного кварцу, кремнезему або інших керамічних частинок, які додають до полімерної основи.

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Чому пломби потрібні замінювати

Світлову пломбу ставлять так: стоматолог очищає каріозну порожнину, наносить спеціальний клей і закладає пломбувальний матеріал, потім під дією ультрафіолету пломба твердне. Пломба захищає зуб від руйнування і робить його міцним.

Згодом композитна пломба може тріснути, зламатись або випасти. Найчастіше це відбувається через зношення, тому що, коли людина жує, на пломбу діє сильний тиск. Якщо в пломбі з'явилися тріщини, це може призвести до того, що під неї потраплять бактерії та частинки їжі. Тому, щоб запобігти карієсу, потрібно замінити пломбу.

Ознаки того, що пломбу потрібно міняти

зуб став чутливим до дотиків мови, гарячої та холодної їжі;

зуб болить в місці пломби;

пломба тріснула або частково випала.

Якщо турбує стан пломби, краще звернутися до стоматолога. Він огляне краю пломби, щоб переконатися, що вони щільно прилягають до зуба, і перевірить, чи є місця, де бактерії можуть проникнути і викликати карієс. Після огляду лікар визначить, чи настав час замінити пломбу, і порадить лікування.