Композитні пломби роблять з порошкоподібного скляного кварцу, кремнезему або інших керамічних частинок, які додають до полімерної основи.
Читайте також: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити
Чому пломби потрібні замінювати
Світлову пломбу ставлять так: стоматолог очищає каріозну порожнину, наносить спеціальний клей і закладає пломбувальний матеріал, потім під дією ультрафіолету пломба твердне. Пломба захищає зуб від руйнування і робить його міцним.
Згодом композитна пломба може тріснути, зламатись або випасти. Найчастіше це відбувається через зношення, тому що, коли людина жує, на пломбу діє сильний тиск. Якщо в пломбі з'явилися тріщини, це може призвести до того, що під неї потраплять бактерії та частинки їжі. Тому, щоб запобігти карієсу, потрібно замінити пломбу.
Ознаки того, що пломбу потрібно міняти
- зуб став чутливим до дотиків мови, гарячої та холодної їжі;
- зуб болить в місці пломби;
- пломба тріснула або частково випала.
Якщо турбує стан пломби, краще звернутися до стоматолога. Він огляне краю пломби, щоб переконатися, що вони щільно прилягають до зуба, і перевірить, чи є місця, де бактерії можуть проникнути і викликати карієс. Після огляду лікар визначить, чи настав час замінити пломбу, і порадить лікування.