Як часто помирають люди через серцевий напад під час сексу

Команда дослідників виявила, що люди, які помирають від серцевого нападу під час або незабаром після сексу, є рідкістю. Тому навіть літнім людям не потрібно турбуватись через це

У фільмах і телевізійних шоу часто зображуються персонажі, особливо старші чоловіки, які страждають від серцевого нападу і вмирають під час сексу. У цій новій роботі дослідники спростували цей міф.

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Нове дослідження серцевих нападів під час сексу

Їхня робота охоплювала записи пацієнтів у центрі кардіології Святого Георгія. Дослідивши 6847 пацієнтів, які померли (за попередні 16 років) від раптового серцевого нападу, вони виявили, що лише 17 з них відбулися під час або протягом години після вступу в статевий акт, що становить лише 0,2%. Дослідники відзначають, що 11 із цих 17 випадків були чоловіками, але вони не були старими. Середній вік був лише 38 років.

Секс дуже рідко викликає серцевий напад

Дослідники відзначають, що їхні результати суперечать попереднім дослідженням, які показують, що більшість подібних смертей припадає на літніх чоловіків. Але вони виявили, що більшість молодих чоловіків, які померли від серцевого нападу під час сексу, не мали захворювання серця.

Причини серцевого нападу під час сексу

Точніше, вони виявили, що 9 із 17 померлих пацієнтів взагалі не мали проблем із серцем – їхні серця просто перестали битися, явище, відоме як синдром раптової аритмічної смерті. І двоє з них померли через розшарування аорти, при якому, аорта розривається, а в серце не надходить кров та кисень.

Дослідники відзначають, що це найчастіше трапляється у людей, які мають надмірні фізичні навантаження або вживають заборонені наркотики, наприклад, кокаїн, який навантажує серце. Вони також відзначають, що виявили більше смертей серед жінок, ніж очікувалося.