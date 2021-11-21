Як часто треба буде вакцинуватись, прогноз для Європи: новини про коронавірус 21 листопада

В Україні традиційно під час вихідних проводять менше тестів на коронавірус. Відповідно, захворюваність знизилась. Також сповільнились темпи вакцинації. Понад 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою вакцини. Європа знову стала епіцентром поширення коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 10 635 людей, серед них 894 дитини та 99 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 048 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 377 пацієнтів. Натомість видужали 14 450 людей. До слова, кількість одужавших уже другу добу поспіль перевищує кількість інфікованих.

Днем раніше Протести проти локдауну в Австрії, коронавірус у зоопарку

Показники тестування

Упродовж минулої доби, 20 листопада, в Україні провели 66 272 тести на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 30 741

методом ІФА – 5 873

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 658.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 559 хворих;

Вінницька – 499 хворих;

Волинська – 302 хворих;

Дніпропетровська – 1 242 хворих;

Донецька – 416 хворих;

Житомирська – 452 хворих;

Закарпатська – 289 хворих;

Запорізька – 653 хворих;

Івано-Франківська – 543 хворих;

Київська – 519 хворих;

Кіровоградська – 196 хворих;

Луганська – 42 хворих;

Львівська – 288 хворих;

Миколаївська – 693 хворих;

Одеська – 655 хворих;

Полтавська – 361 хворий;

Рівненська – 279 хворих;

Сумська – 451 хворий;

Тернопільська – 297 хворих;

Харківська – 284 хворих;

Херсонська – 191 хворий;

Хмельницька – 598 хворих;

Черкаська – 260 хворих;

Чернівецька – 158 хворих;

Чернігівська – 408 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика COVID-19

Від початку пандемії в Україні повідомили про 3 332 943 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 21 листопада видужали 2 762 950 7 людей.

Втім, жертвами коронавірусу стали 81 272 мешканці країни.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні активно поширюється новий варіант коронавірусу Дельта-штаму, значно заразніший. Станом на 19 листопада його виявили вже у 8 регіонах країни.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу

За добу вакцинували проти COVID-19 понад 152 тисячі людей

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби вакцинували проти коронавірусу 152 321 людину. Зокрема, першу дозу отримали 49 760 людям, повністю імунізовано 102 561 людину.

Більшість щеплень зробили вакцинами від Pfizer (71 529) і Sinovac (57 283), також 15 629 щеплень зробили вакциною від AstraZeneca і ще 7880 – від Moderna

Щеплення проводили

838 мобільні бригади з імунізації,

3 051 пункт щеплення,

472 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Усього від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей. Із них повністю імунізовані двома дозами – 9 763 865.

Загалом зроблено 22 569 609 щеплень.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Чому не можна пропускати друге COVID-щеплення

Джерело: OBOZREVATEL

Наразі понад 600 тисяч українців, за даними МОЗ, не прийшли отримати другу дозу вакцини проти коронавірусу попри те, що час її введення вже надійшов.

Це може призвести до того, що ефект від першої дози почне знижуватись уже через місяць, і відповідно, ризики тяжкого перебігу COVID-19 та смерті зростають.

Кандидатка медичних наук, доцентка кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ імені П. Шупика Тетяна Бондаренко пояснила, що якщо людина отримала лише першу дозу вакцини і раніше не хворіла на коронавірус, рівень антитіл стрімко падає приблизно через місяць.

Увага! Якщо людина не встигла зробити другу дозу вчасно, її необхідно зробити якнайшвидше. Друга доза є обов'язковою!

Крім того, вона додала, якщо людина отримала першу дозу і через пів року захворіла на коронавірус, то, найімовірніше, у неї буде такий самий ризик, як у неприщепленої.

Міста одне від одного "приймають естафету" червоної зони

Джерело: 24 канал

Уже незабаром із червоної зони може вийти Херсонщина. Вона була першою областю, у якій запровадили найвищий рівень епіднебезпеки в Україні.

Місяць суворих карантинних обмежень таки дав результати. Якщо ще 3 тижні тому медзаклади були переповнені тяжкими хворими, то зараз вони заповнені на половину.

Складною все ж залишається ситуація в реанімаціях Херсона. Там 95% пацієнтів не мають жодної дози щеплення.

Також покращується ситуація і у Львові – кількість госпіталізованих у лікарнях повільно, але зменшується. Тому з 22 листопада школярі 5 – 11 класів повертаються до навчання.

Тим часом Буковина перейшла з помаранчевої у жовту зону карантину. За 7 днів захворюваність знизилась на 43%, а серед дітей на 50%.

Карантинні зони в різних містах України: дивіться сюжет 24 каналу

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 21 листопада у світі зафіксували понад 257 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

У Європі до березня від COVID-19 можуть померти ще пів мільйона людей

Джерело: ВВС

У Європі до березня від ускладнень коронавірусу можуть померти ще 500 тисяч людей. За даними ВООЗ, COVID-19 зараз є основною причиною смертності у європейському регіоні. Стрімке зростання захворюваності пов'язують повільними темпами вакцинації та поширенням більш заразного штаму Дельта.

У відомстві закликали громадськість бути відповідальними – вакцинуватись та носити маски.

Глава BioNTech вважає, що щеплення проти COVID-19 треба буде робити щороку

Джерело: Welt

Генеральний директор німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що ревакцинацію проти коронавірусу будуть рекомендувати проводити щороку.

Водночас глава BioNTech заявив, що необхідності у виробництві нових вакцин проти коронавірусу зараз немає. Однак, за його словами, нові препарати можуть знадобитися світу у 2022 році.