Як часто треба буде вакцинуватись проти коронавірусу

Глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький прогнозує, що вакцинуватись проти коронавірусу людям доведеться щороку.

Михайло Радуцький заявив, що поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться. А той факт, що вірус мутує змушує готуватись і до іншого сценарію – щорічної вакцинації.

До теми Які вакцини повинні надійти в Україну у квітні

Водночас наразі доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму.

Михайло Радуцький “Далі ми будемо дивитися – діє чи не діє. Єдине, що я б хотів сказати – у нас нова реальність не тільки з локдаунами, у нас нова реальність і з вакцинацією. Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися від COVID-19”.

Так, за його словами, це ще одна причина світової війни за ринок. Також Михайло Радуцький розповів про тривалість імунітету після вакцинації проти коронавірусу наявними на ринку вакцинами.

За оцінками ВООЗ, до року після щеплення. Але оскільки ще немає жодної людини, у якої минув рік після вакцинації, це перевірити складно. Але точно відомо, що вакциновані люди хворобу переносять дуже легко,

– додав Михайло Радуцький.

Коротко про вакцинацію проти COVID-19

Основне, що пишуть виробники вакцин в анотації, що вона в першу чергу захищає від важкого перебігу захворювання і від ускладнень.

за даними ЦГЗ

Наразі у ВООЗ є 256 вакцин-кандидатів проти коронавірусу, із них 74 вакцини — на стадії клінічних розробок.

Уже схвалені: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Covishield (Індія), AstraZeneca/SKBio (Південна Корея), Moderna.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу