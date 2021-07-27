Станом на 26 липня введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) і 964 083 AstraZeneca.
Також на тему: У ЄС встановили важливе досягнення у кампанії вакцинації
В кого найчастіше виникають побічні реакції після вакцинації
Розподіл випадків побічних ефектів за гендерними та віковими показниками виглядає наступним чином:
- AstraZeneca – найчастіше вони траплялися у жінок і чоловіків у віці 61 – 72 років;
- Covishield – у жінок 31–45 років і чоловіків у віці 46 – 60 років;
- CoronaVac – у жінок у віці 46 – 60, а у чоловіків у віці 61 – 72 років;
- Comirnaty – у жінок і чоловіків у віці 46 – 60 років.
Вакцинація в Україні: коротко
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
- Зараз в Україні проводять щеплення трьома препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech.
-
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу