Як часто в Україні трапляються побічні реакції після вакцинації проти коронавірусу

27 липня 2021 , 16:31
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Джерело:

Державний експертний центр МОЗ

Ризик серйозних побічних ефектів при вакцинації в Україні від коронавірусу залишається нижчим 1%. Всього в Україні зробили вже майже 4,7 мільйона щеплень.

Станом на 26 липня введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) і 964 083 AstraZeneca.

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В кого найчастіше виникають побічні реакції після вакцинації 

Розподіл випадків побічних ефектів за гендерними та віковими показниками виглядає наступним чином:

  • AstraZeneca – найчастіше вони траплялися у жінок і чоловіків у віці 61 – 72 років;
  • Covishield – у жінок 31–45 років і чоловіків у віці 46 – 60 років;
  • CoronaVac – у жінок у віці 46 – 60, а у чоловіків у віці 61 – 72 років;
  • Comirnaty – у жінок і чоловіків у віці 46 – 60 років.

Вакцинація в Україні: коротко

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
  • Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
  • Зараз в Україні проводять щеплення трьома препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech.
  • Одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 4 938 596 щеплень.


План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олександр Бевза