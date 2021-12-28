Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг". За їхніми даними, близько 40% українців відносно часто споживали алкоголь у 2021 році.

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Крім того, 20% українців взагалі не вживали алкоголю. Наскільки часто випивали інші 40% у результатах опитування не йдеться. Фахівці соціологічної групи пов'язали споживання алкоголю з негативними емоціями.

Скоріше негативний вплив на позитивні емоції має алкоголь: ті, хто часто споживали алкоголь більше відчували у цьому році гнів і страх та найменше – любов до інших,

– йдеться в результатах опитування.

Скільки можна пити алкоголю

Поки науковці не можуть однозначно відповісти на це питання. Але всі вони сходяться на думці, що зловживання точно має негативний вплив на здоров'я

Безпечної дози не існує

Позиція ВООЗ: Можливо, це не та відповідь, яку люди хочуть чути, але безпечного вживання алкоголю не існує. Звичайно, менше вживання алкоголю пов'язане з меншим ризиком, але ВООЗ не встановлює конкретних обмежень, тому що дані показують, що ідеальна ситуація для здоров'я – взагалі не пити.

Це підтверджують й британські науковці. Їхнє дослідження не виявило безпечної дози алкоголю. Будь-яка кількість негативно впливала на кількість сірої речовини – тієї частини мозку, яка відповідає за обробку інформації. Чим більше та частіше люди пили, тим менше її було. При цьому виявилося неважливим, що пила людина: пиво, вино, настоянки або інший алкоголь.

Трішки можна

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) пропонують зовсім відмовитися від алкоголю або вживати щонайбільше дві одиниці на день чоловікам та одну жінкам.

1 одиниця алкоголю – це 0,3 літра пива або чарка горілки. Пляшка 750 мл червоного, білого або рожевого вина (міцність 13,5%) містить 10 одиниць алкоголю, а один келих – дві одиниці.

Австралійські рекомендації пити не більше чотирьох одиниць на день і не більше 10 одиниць на тиждень.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) попереджає, що безпечного рівня вживання алкоголю немає, але при вживанні радить обмежитись 14 одиницями на тиждень.