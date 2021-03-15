Як часто вагітні хворіють на коронавірус та чим це небезпечно

Питання про те, наскільки небезпечний коронавірус для вагітних жінок і їхніх дітей, залишається одним із найбільш наболілих. Оновлений глобальний огляд підтвердив, що майбутні мами перебувають в групі високого ризику під час пандемії.

Як відбувалося дослідження

Новий звіт доповнив безперервний огляд систематичних досліджень, що почався в серпні минулого року. Вчені аналізують дані з усього світу про вплив COVID-19 на вагітних жінок і новонароджених дітей. В огляд включили 192 дослідження, які охоплюють в цілому понад 64 тисяч майбутніх матерів.

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Вагітність та COVID-19

Огляд показав, що COVID-19 діагностують в однієї з десяти вагітних або жінок, які недавно народили. В цілому, за наглядовий період в дослідженнях зареєстрували 339 смертельних випадків від різних причин у вагітних жінок з підтвердженим COVID-19.

При цьому показники мертвонароджень і неонатальної смерті у майбутніх матерів з коронавірусом або підозрою на інфекцію досить низький, підкреслюють вчені. Однак у жінок з COVID-19 найчастіше наступають передчасні пологи, а їхніх дітей поміщають в неонатальні відділення.

Найбільш частими симптомами COVID-19 у вагітних є лихоманка (40%) і кашель (41%), при цьому в порівнянні з іншими жінками репродуктивного віку інфекція частіше протікає в безсимптомній формі. Але при цьому у них вищий ризик важкого перебігу і госпіталізації.

Автори огляду виділили ключові фактори ускладнень через COVID-19 у майбутніх матерів: зайва вага, супутні хронічні захворювання, в першу чергу гіпертонія і діабет, а також расову приналежність – темношкірі жінки схильніші до важкого перебігу.