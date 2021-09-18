Як часто виникає алергія на COVID-вакцини від Pfizer та Moderna

Алергія на мРНК-вакцини проти COVID-19 зустрічається рідко. Й зазвичай вона проходить у легкій формі.

Алергії на вакцини проти коронавірусу, які виробляються на основі мРНК, зазвичай рідкісні, легко переносяться і піддаються лікуванню. Про це свідчить дослідження вчених з Медичної школи Стенфордського університету.

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У дослідженні проаналізували 22 потенційних алергічних реакції на близько 39 000 доз вакцин Pfizer і Moderna. Більшість учасників дослідження, у яких розвинулися реакції, мали алергію на інгредієнт, який допомагає стабілізувати вакцини проти COVID-19. При цьому у них не було виявлено алергії на компоненти вакцини, що забезпечують імунітет до вірусу SARS-CoV-2. Крім того, алергічні реакції були м'якими.

Як проводилось дослідження

Дослідницька група вивчила записи про медичних працівників, які загалом отримали 38 895 доз вакцини COVID-19 на основі мРНК в період з 18 грудня 2020 року по 26 січня 2021. Щеплення включали 31 635 доз вакцини Pfizer і 7260 доз вакцини Moderna.

Дослідники шукали в медичних записах реципієнтів такі симптоми: кропив'янка, набряк рота, губ, язика або горла;, задишка, хрипи або дискомфорт в грудях, зміни кров'яного тиску та втрата свідомості.

Результати дослідження

22 реципієнти, 20 з яких були жінками, мали можливі алергічні реакції впродовж трьох годин після отримання ін'єкцій. При цьому тільки у 17 з 22 реципієнтів були реакції, які відповідають діагностичним критеріям алергічної реакції.

3 реципієнти отримували адреналін, який зазвичай застосовують при анафілаксії.

Всі 22 людини повністю одужали . З 22 реципієнтів 15 мали задокументовані лікарем історії попередніх алергічних реакцій, в тому числі 10 – на антибіотики, 9 – на харчові продукти й 8 – на не антибіотичні препарати (у деяких людей було декілька типів алергії один тип алергії).

. З 22 реципієнтів 15 мали задокументовані лікарем історії попередніх алергічних реакцій, в тому числі 10 – на антибіотики, 9 – на харчові продукти й 8 – на не антибіотичні препарати (у деяких людей було декілька типів алергії один тип алергії). У 10 з 11 учасників аналіз крові показав реакцію на інертний інгредієнт поліетиленгліколь (ПЕГ), який використовується в вакцинах Pfizer і Moderna. Крім того, у всіх 11 реципієнтів була активація базофілів у відповідь на вакцину з цільної мРНК та високий рівень антитіл IgG до ПЕГ.

Тож вчені переконують, що ймовірні алергічні реакції не повинні бути причиною відмови від вакцинації, оскільки виникають вкрай рідко.

Згідно з оцінками Федеральної системи звітності про побічні ефекти вакцин, оціночна частота важкої анафілаксії становить 4,7 і 2,5 випадку на мільйон доз вакцин Pfizer і Moderna відповідно. Але варто зауважити, що федеральна система не враховує легкі або помірні алергічні реакції на вакцини.