Як часто виникає постковідний синдром у дітей

Думка про те, що діти переносять коронавірусну інфекцію легко і без наслідків, виявилася небезпечним міфом: маленькі пацієнти не тільки схильні до ускладнень COVID-19, але і можуть страждати постковідним синдромом.

Як відбувалося дослідження

Вчені відзначили, що сьогодні поширеність постковідного синдрому у дітей за різними даними варіюється від 0% до 67%, і зібрати точні дані дуже складно в першу чергу через відсутність послідовного визначення цього захворювання.

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Щоб отримати максимальні повні дані, фахівці проаналізували 41 дослідження з усього світу, в яких вивчалися тривалі симптоми COVID-19 у педіатричних відділеннях. Вчені зосередилися на респіраторних, неврологічних і психо-поведінкових довгострокових симптомах у дітей через 14, 30 і 90 днів після зараження.

Постковідний синдром у дітей

Результати показали, що в середньому від постковідного синдрому страждають близько 6% дітей, які перехворіли.

Педіатричні пацієнти, які перенесли помірний або важкий перебіг COVID-19 і потребували невідкладної допомоги, більш уразливі порівнянні з тими, хто переніс інфекцію легко – 9,8% проти 4,6%.

Якщо у дитини при госпіталізації з COVID-19 було не менше семи симптомів захворювання, ймовірність розвитку у нього довгострокових наслідків в 4 рази вища в порівнянні з дітьми з меншою кількістю симптомів.

Аналіз даних також показав, що до постковідного синдрому найбільш схильні діти віком до 1 року.

Найчастіші симптоми постковідного синдрому у дітей

Найбільш поширеними симптомами були: підвищена температура, хронічна втома, головний біль, судоми, тривала втрата смаку і запаху, деякі діти страждають від депресії та тривожності.

Автори огляду підкреслили, що важкий перебіг COVID-19 і постковідний синдром зустрічаються у дітей рідше, ніж у дорослих, проте до цього треба ставитися дуже серйозно.