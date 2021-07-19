Як часто та які ускладнення викликає коронавірус

Вчені описали найпоширеніші ускладнення, які розвиваються у пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19. Автори проаналізували зв'язок ризику ускладнень зі статтю і віком.

Вчені проаналізували дані про більш ніж 70 тисячах пацієнтів з 302 лікарень Великої Британії. Учасники дослідження проходили лікування COVID–19 з січня по серпень 2020 року.

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Середній вік пацієнтів, включених у дослідження, – 71 рік, 56% – чоловіки. Супутні захворювання були виявлені у 81%, 32% учасників померли.

Які ускладнення виникають найчастіше під час коронавірусу

Ускладнення зустрічалися у 50% учасників дослідження, в тому числі у 44% тих, що вижили. Найчастішими були:

ускладнення з боку нирок – у 24% госпіталізованих пацієнтів;

респіраторні ускладнення – у 18%;

системні ускладнення (порушення згортання крові, анемія, інфекції кровотоку) – у 16%;

кардіологічні ускладнення – у 12%;

ускладнення з боку травної системи та печінки – у 11%;

неврологічні – у 4%.

Найпоширенішими окремими ускладненнями були респіраторний дистрес–синдром, пошкодження печінки, анемія, порушення ритму серця.

У кого найчастіше виникають ускладнення

Ризик ускладнень був пов'язаний з віком пацієнтів. Їх поширеність в різних вікових групах розподілялася таким чином:

у віці 19–29 років – у 27%;

30–39 років – у 37 %%;

40–49 років – у 43%;

50–59 років – у 49%;

60–69 років – у 54%;

70–79 років – у 52%;

80–89 років – у 51%;

старше 90 років – у 50%.

У чоловіків ускладнення розвивалися частіше, ніж у жінок. Наприклад, у чоловіків старше 60 років хоча б одне ускладнення розвивалося в 55% випадків, у жінок – в 48%.

Після госпіталізації здатність доглядати за собою погіршилася у 27% пацієнтів, переважно це були люди похилого віку і ті, хто проходив лікування в палаті інтенсивної терапії. Найчастіше до цієї проблеми приводили неврологічні ускладнення.

Позитивним ПЛР-тест на SARS-CoV-2 був тільки у 85% учасників дослідження, іншим діагноз був поставлений за симптомами. У людей з негативним тестом ризик ускладнень при лікуванні в лікарні був трохи нижчим.