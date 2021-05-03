Яким чином чай може нашкодити

Науковці, які співпрацюють із Управлінням з безпеки харчових продуктів Ірландії (FSAI), вивчили споживання основних поживних речовин, зокрема білка, вуглеводів, клітковини жирів, вітамінів групи B, вітаміну C, вітаміну D, кальцію, заліза і цинку.

До теми Еспресо, лате чи без кофеїну: за ваші побажання щодо кави відповідає генетичний код

У процесі аналізу дослідники виявили, що вживання чаю під час приймання їжі заважає засвоєнню заліза і цинку. Особливо це стосується міцно завареного напою.

Увага! Вчені рекомендують не пити чай під час їжі і вживати його виключно між прийомами їжі. Найбільше ці рекомендації стосуються людей віком старше 65 років.

Не варто відмовлятись від чаю

Водночас вчені FSAI як і раніше радять літнім людям пити багато рідини протягом дня. У своєму звіті вони вказують, що ця категорія людей схильна до вищого ризику зневоднення. Тому вони рекомендують літнім жінкам споживати півтора літра рідини на день, а чоловікам – два літри.

Важливі рекомендації