Як чай може нашкодити здоров'ю та як правильно його пити

У більшості люди відмовляються від кави на користь чаю, бо вважають цей напій кориснішим. І правда, чимало досліджень свідчать про його користь. Однак ірландські вчені виявили, що чай може і нашкодити, особливо, це стосується людей похилого віку.

Яким чином чай може нашкодити

Науковці, які співпрацюють із Управлінням з безпеки харчових продуктів Ірландії (FSAI), вивчили споживання основних поживних речовин, зокрема білка, вуглеводів, клітковини жирів, вітамінів групи B, вітаміну C, вітаміну D, кальцію, заліза і цинку.

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У процесі аналізу дослідники виявили, що вживання чаю під час приймання їжі заважає засвоєнню заліза і цинку. Особливо це стосується міцно завареного напою.

Не варто відмовлятись від чаю

Вчені рекомендують не пити чай під час їжі іНайбільше ці рекомендації стосуються людей віком старше 65 років.

Водночас вчені FSAI як і раніше радять літнім людям пити багато рідини протягом дня. У своєму звіті вони вказують, що ця категорія людей схильна до вищого ризику зневоднення. Тому вони рекомендують літнім жінкам споживати півтора літра рідини на день, а чоловікам – два літри.

Важливі рекомендації