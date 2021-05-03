Як чай може нашкодити здоров'ю та як правильно його пити

У більшості люди відмовляються від кави на користь чаю, бо вважають цей напій кориснішим. І правда, чимало досліджень свідчать про його користь. Однак ірландські вчені виявили, що чай може і нашкодити, особливо, це стосується людей похилого віку.
Яким чином чай може нашкодити
Науковці, які співпрацюють із Управлінням з безпеки харчових продуктів Ірландії (FSAI), вивчили споживання основних поживних речовин, зокрема білка, вуглеводів, клітковини жирів, вітамінів групи B, вітаміну C, вітаміну D, кальцію, заліза і цинку.
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У процесі аналізу дослідники виявили, що вживання чаю під час приймання їжі заважає засвоєнню заліза і цинку. Особливо це стосується міцно завареного напою.Увага! Вчені рекомендують не пити чай під час їжі і вживати його виключно між прийомами їжі. Найбільше ці рекомендації стосуються людей віком старше 65 років.
Не варто відмовлятись від чаю
Водночас вчені FSAI як і раніше радять літнім людям пити багато рідини протягом дня. У своєму звіті вони вказують, що ця категорія людей схильна до вищого ризику зневоднення. Тому вони рекомендують літнім жінкам споживати півтора літра рідини на день, а чоловікам – два літри.
Важливі рекомендації
- Збільшити споживання білкової їжі (м'ясо, птиця, риба, молочні продукти і яйця).
- Відмовитись від солоної їжі. Замість цього до страв слід додавати трави і спеції.
- Підтримувати здоровий раціон з високим вмістом вуглеводів.
- Скоротити споживання цукру.
- Приймати вітамін D – близько 15 мкг на день (для людей старшого віку, або іншим категоріям людей у випадку низького рівня цього мікроелемента – попередньо здати аналіз).