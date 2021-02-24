Як чоловіку доглядати за своєю шкірою: поради дерматологів

Догляд за чоловічою шкірою

Для догляду за обличчям вам знадобиться очищуючий засіб і зволожувальний крем. У магазинах продають спеціальні засоби для чоловіків: вони відрізняються від жіночих засобів в основному тим, що багато продуктів спрямовані на розв'язання проблем з голінням і врослим волоссям, а також на боротьбу з підвищеною жирністю шкіри.

При виборі засобів для догляду важливо, щоб косметика підходила вашому типу шкіри й у неї був хороший склад. Звертайте увагу на маркування. Якщо у вас схильна до акне шкіра, пошукайте очищуючі й зволожувальні засоби з маркуванням "без олії" і "некомедогенний". Для чутливої ​​шкіри важливо підібрати м'які засоби без ароматизаторів.

Для вмивання вибирайте м'який засіб, який не містить спирт і скраб. Не використовуйте для вмивання губки або мочалки, щоб не пошкодити шкіру. Після застосування змийте засіб теплою водою, а потім сполосніть обличчя прохолодною водою, щоб звузити пори.

Щоденні процедури по догляду за собою можуть вплинути на шкіру обличчя. Для того, щоб не нашкодити шкірі:

обмежте час купання. Тривалий гарячий душ змиває не тільки бруд, але і шкірне сало, яке зволожує шкіру;

підберіть м'який гель для душу або рідке мило. Тверде мило містить луг і сильно сушить шкіру;

не витирати насухо. Після вмивання або миття обережно промокніть шкіру рушником, щоб на шкірі залишалося трохи вологи;

використовуйте зволожувальний крем, що підходить вашому типу шкіри.

Тривале перебування на сонці може викликати появу зморшок, пігментних плям і інші проблеми зі шкірою, а також підвищити ризик раку шкіри. Для щоденного догляду і захисту підберіть сонцезахисний крем з SPF не менше 15. Наносьте його щільним шаром і оновлюйте кожні дві години, або частіше, якщо ви плаваєте або сильно потієте. Намагайтеся не перебувати на сонці в небезпечні години (з 10:00 до 16:00), щоб не отримати опік.