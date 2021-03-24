Вважалося, що метаболізм етанолу відбувається в печінці, після чого продукти розпаду потрапляють в мозок. Але група американських нейробіологів з Інституту алкоголізму Національних інститутів здоров'я США виявила, що ацетат може окислюватися і в мозку.

Виявилось, що характерна незграбність з'являється через те, що алкоголь окислюється до ацетату в мозочку, який відповідає за координацію. А ще нещодавно вважалося, що він окислюється в печінці.

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Ацетат – що це Це метаболіт етанолу, який виробляється ферментом ALDH2. Він взаємодіє з гамма-аміномасляною кислотою (ГАМК) – гальмівним нейромедіатором центральної нервової системи.

Натомість ГАМК відповідає за те, як поводиться людина напідпитку. До прикладу, у людей, які червоніють від алкоголю, спостерігається дефіцит ALDH2. Це означає, що вони не можуть швидко виробляти ацетат.

Виявилося, ацетат експресує в астроцити мозочка і викликає втрату координації.

Як проводилось дослідження

Вчені вивчали експресію мРНК ALDH2 в різних областях мозку на 11 зрізах тканин мишачого мозку і трьох зрізах тканин мозку людини.

Виявилось, що найбільше експресія виражена в мозочку, а найменше – в префронтальній корі.

А ще команда провела експеримент на мишах. Для цього вчені вивели гризунів, в мозку яких не було ферменту ALDH2.

Після цього їм та звичайним гризунам давали невелику кількість етанолу (1 грам на кілограм ваги).

Результат експерименту

Під час аналізу з'ясувалося, що спирт стимулює появу ацетату в мозочку. Виведені миші виявилися стійкішими до дії алкоголю, оскільки фермент майже не перетворював алкоголь в ацетат, який накопичувався в мозку. Окрім цього, у гризунів без ALDH2 після вживання алкоголю був нижчий рівень ГАМК в мозку. Внаслідок цього – краща координація.

А ось у мишей з дефіцитом ферменту в печінці таких ефектів не спостерігалася. Це дозволило авторам дослідження припустити, що джерело ацетату в мозочку – спирт, а не альдегід. Втім, це ще необхідно довести.

Науковці переконані – ALDH2 є важливою мішенню для лікування алкогольної залежності та неврологічних захворювань.