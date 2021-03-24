Як та чому алкоголь порушує координацію

Джерело:Nature Metabolism
Вважалося, що метаболізм етанолу відбувається в печінці, після чого продукти розпаду потрапляють в мозок. Але група американських нейробіологів з Інституту алкоголізму Національних інститутів здоров'я США виявила, що ацетат може окислюватися і в мозку.
Виявилось, що характерна незграбність з'являється через те, що алкоголь окислюється до ацетату в мозочку, який відповідає за координацію. А ще нещодавно вважалося, що він окислюється в печінці.
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Натомість ГАМК відповідає за те, як поводиться людина напідпитку. До прикладу, у людей, які червоніють від алкоголю, спостерігається дефіцит ALDH2. Це означає, що вони не можуть швидко виробляти ацетат.
Виявилося, ацетат експресує в астроцити мозочка і викликає втрату координації.
Під час аналізу з'ясувалося, що спирт стимулює появу ацетату в мозочку. Виведені миші виявилися стійкішими до дії алкоголю, оскільки фермент майже не перетворював алкоголь в ацетат, який накопичувався в мозку. Окрім цього, у гризунів без ALDH2 після вживання алкоголю був нижчий рівень ГАМК в мозку. Внаслідок цього – краща координація.
А ось у мишей з дефіцитом ферменту в печінці таких ефектів не спостерігалася. Це дозволило авторам дослідження припустити, що джерело ацетату в мозочку – спирт, а не альдегід. Втім, це ще необхідно довести.
Науковці переконані – ALDH2 є важливою мішенню для лікування алкогольної залежності та неврологічних захворювань.