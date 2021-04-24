Як Чорнобильська катастрофа вплинула на геном українців: результати міжнародних досліджень

Міжнародна група вчених дослідила, чи вплинула радіація від аварії 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції на гени людей, які пережили катастрофу, чи передали вони ці гени дітям та як це вплинуло на статистику онкозахворювань.

Чи отримали нащадки шкідливі мутації

Аналіз проводили на основі біологічних зразків, які зібрали в Україні. Було проведено 2 дослідження: перше не підтвердило того, що опромінення батьків призвело до передачі нових генетичних змін до дитини.

Друге дослідження свідчить про генетичні зміни в пухлинах людей, у яких розвинувся рак щитоподібної залози після впливу радіації в дитинстві чи ембріоні.

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Деталі першого дослідження

Науковці вивчали питання про те, чи призводить радіаційне опромінення до генетичних змін, які можуть передаватися від батьків до дітей.

Вчені відділу епідеміології та генетики раку Національний інститут раку США проаналізували повні геноми 130 людей, що народилися між 1987 і 2002 роками, і їх 105 пар мати-батько. Один або обоє батьків були ліквідаторами або тими, кого евакуювали з найближчих до ЧАЕС місць.

Кожного з батьків оцінювали на предмет тривалого впливу іонізуючого випромінювання, яке могло статися через вживання зараженого молока – тобто молока від корів, які паслися на пасовищах, забруднених радіоактивними опадами.

Дослідники також вивчили геноми дорослих дітей, щодо того, чи відбулись спадкові генетичні зміни у їх ДНК, відомих як мутації de novo.

Мутації de novo – що це? Мутації de novo – це генетичні зміни, які випадковим чином виникають в гаметах людини (спермі і яйцеклітині) і можуть передаватися потомству, але не спостерігаються у батьків.

Результати дослідження №1

Дані не показали збільшення кількості або типів мутацій de novo у їхніх дітей, що народилися в період між 46 тижнями і 15 роками після аварії.

Кількість мутацій de novo у досліджуваній групі дітей була дуже схожою на кількість мутацій в загальній популяції.

Детально про друге дослідження

Важливо! Результати свідчать про те, що, якщо він взагалі був.

Підвищений ризик раку щитоподібної залози був одним з найбільш серйозних негативних наслідків для здоров'я, які спостерігалися після аварії.

Чому удару зазнає саме щитоподібна залоза Енергія іонізуючого випромінювання розриває хімічні зв'язки в ДНК, що призводить до різних типів пошкоджень.

Результати дослідження №2

Вчені зафіксували генетичні зміни в пухлинах 359 людей, у яких після впливу радіоактивного йоду в дитинстві або у внутрішньоутробному періоді розвинувся рак щитоподібної залози.А також в 81 неопроміненої людини, які народилися більше ніж через 9 місяців після аварії.

Вчені проаналізували пошкодження ДНК (розриви обох ланцюгів ДНК-молекул в пухлинах щитоподібної залози) і помітили, що зв'язок між розривами і опроміненням був сильнішим у дітей, які зазнали впливу радіації в більш ранньому віці.

Дослідження говорить про те, що рак у людей, які зазнали сильно опромінення, з більшою ймовірністю був викликаний злиттям генів (коли обидві ланцюги ДНК були розірвані, а потім з'єднані їх неправильні частини), а рак у неопромінених або трохи опромінених найчастіше був результатом точкових мутацій (зміни однієї пари "букв "в ключовій частині гена).



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