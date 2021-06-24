Вчені проаналізували мозкову тканину 8 пацієнтів, які померли внаслідок COVID-19, і 14 людей, які померли з інших причин. Мозок померлих від COVID-19 виявився дуже схожим на мозок тих людей, які помирають від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера і Паркінсона.

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У мозку пацієнтів, які померли від важкої форми COVID-19, були виявлені глибокі молекулярні маркери запалення, хоча у цих пацієнтів не було ніяких клінічних ознак неврологічних порушень,

– сказав професор неврології й неврологічних наук в Стенфордському університеті Тоні Вісс-Корай.

Хоча в мозку померлих пацієнтів з COVID-19 було значне запалення, в їхній мозкової тканини не було ніяких ознак SARS-CoV-2 (вірусу, що викликає COVID-19). Тим часом науковці розходяться в думках щодо того, чи присутній вірус в мозку пацієнтів з COVID-19.

Ми використовували ті ж інструменти, що і вони, а також інші, більш досконалі, і дуже уважно вивчали наявність вірусу. І ми не змогли його знайти,

– додав Тоні Вісс-Корай.

Він зауважив, що вірусна інфекція, мабуть, викликає запальні реакції у всьому організмі, які можуть викликати запальну передачу сигналів через гематоенцефалічний бар'єр. А це може викликати нейрозапалення в головному мозку.

Вчені сподіваються, що їхні результати можуть допомогти пояснити затьмареність мозку, втому й інші неврологічні й психіатричні симптоми постковідного синдрому.

Що відомо про неврологічні проблеми у пацієнтів з COVID-19

Близько третини госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 повідомляють про неврологічні симптоми, такі як нечітке мислення, забудькуватість, труднощі з концентрацією уваги й депресія.

Ці проблеми можуть зберігатися як частина так званого постковідного синдрому – хронічного стану, який іноді виникає у пацієнтів після того, як вони одужують від початкової інфекції.

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