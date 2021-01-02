За 2020 рік сталася неймовірна кількість поганих речей – від лісових пожеж до війн та масових протестів, проте лейтмотивом року став COVID-19. Пандемія завдала шкоди економікам всіх країн світу, забравши життя понад півтора мільйона людей.

Американський журнал Time навіть оголосив 2020 рік найгіршим в історії. Детальніше про вплив пандемії коронавірусу на світ – у сюжеті 24 каналу.

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Водночас голова департаменту здоров'я штату Вашингтон Джон Вайсман переконаний, що це точно не час для паніки або тривоги, це час бути більш уважними.

Викриття проблем медичної галузі

Пандемія показала, що медична система майже всіх країн світу була не готова до екстрених дій. Стримати розповсюдження вірусу вдалося лише Китаю, який повністю закрив населення вдома та не випускав до стабілізації ситуації.

У Європі та США коронавірус відігрався на повну, миттєво заповнивши лікарні найбільш уражених країн. Медична система цих держав була на межі колапсу. Допомогли лише ізоляція та жорсткі карантинні обмеження.

За 40 років своєї практики я ніколи такого не бачив. На жаль, смертність на колосально високому рівні,

– сказав голова відділення пульмонології Джанкарло Босіо.

Реакція країн на пандемію

Світ дуже відрізнявся у своїй реакції на нову загрозу та методах подолання пандемії. Звичайно, врешті на ізоляцію відправилася майже вся планета, але не обійшлося й без дисидентів.

Швеція вирішила не закривати людей в домівках. Самі ж громадяни обмежили соціальні контакти, але без державного втручання цей план швидко провалився, що в результаті визнав і шведський уряд.



Громадяни Швеції обмежили соціальні контакти / Фото "Української правди"

До коронаскептиків можна додати й Олександра Лукашенка та Дональда Трампа. Перший взагалі заперечував існування проблеми, а другий був противником носіння масок та закриття бізнесу, що в результаті призвело до однієї з найгірших статистик смертності від COVID-19 у світі.

Це всього лише рекомендації, я не хочу цього робити. У повідомленні управління з контролю захворювань написано, що це добровільно, я не збираюсь їх носити,

– казав президент США Дональд Трамп.

Вплив коронавірусу на роботу

COVID-19 вплинув не лише на роботу вищих ешелонів влади, але і змусив звичайних роботодавців переформувати звичні процеси. Всі, хто мали змогу – почали працювати дистанційно.

Наразі, конференції в Zoom стали настільки ж звичними, як і зустрічі офлайн. Безліч компаній навіть заявили, що не збираються повертатися до офісів навіть після закінчення пандемії.



Конференції в Zoom стали настільки звичними / Фото Unsplash

Утім, в інших випадках робочий простір довелося змінити за новими правилами. Голова Marx Realty Крейг Дейтельцвейг розповів про рішення зменшити кількість контактів з об'єктами в офісі.

"Двері тепер відкриваються з телефону, також ми поставили скляні перегородки між столами, замінили повітряні фільтри. Думали навіть замінити кавову машину на дистанційну", – сказав він.

Пандемія змінила світ

Пандемія значно вплинула на життя людства. Населенню усієї планети довелося звикати до нових правил.

Однак, історично подібні кризи завжди ведуть до розвитку у багатьох сферах. За прогнозами, світ зможе повернутися до звичайного життя вже восени 2021 року.