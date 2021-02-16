Як COVID-19 вплинув на смертність у ЄС: Євростат оприлюднив дані

За березень-листопад 2020 року у країнах ЄС спостерігалася надлишкова смертність. Найімовірніше, це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Впродовж березня-листопада 2021 року в ЄС померли на 450 тисяч людей більше, ніж за цей самий період в попередні у 2016 – 2019 роки.

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Піки надлишкової смертності збігаються з хвилями COVID-19

Перший пік надлишкової смертності припадає на квітень 2020 року. У порівнянні з попередніми періодами, тоді померло на 25% більше людей.

Після цього кількість надлишкових смертей помітно знизилася і знов почала зростати у серпні-вересні, що збігається з початком другої хвилі пандемії у багатьох країнах.

Смертність восени

У вересні надлишкова смертність у ЄС була вищою на 8%,

У жовтні – на 17%,

А у листопаді – на цілих 40%.



Зростання смертності в ЄС / Графіка Євростат

У відомстві зауважили, що зростання смертності спостерігалося у всіх державах ЄС. Але масштаби та періоди приросту летальних випадів суттєво відрізнялись залежно від країни.