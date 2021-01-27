Люди, які люблять поспати після обіду, значно краще проходять тести на орієнтування, увагу, здатність до вирішення проблем, швидкість мови та робочу пам'ять. Тобто регулярний денний сон позитивно впливає на мозок.

Джерело: General Psychiatry

З віком люди частіше починають спати після обіду. Дослідники з Шанхайського центру психічного здоров'я і Шанхайського університету Цзяотун вирішили з'ясувати, чи денний сон у літніх людей – це захисна реакція організму, що допомагає запобігти зниженню когнітивних функцій, або один із симптомів деменції.

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Як відбувалося дослідження

Автори протестували 2214 осіб старше 60 років, які проживають в декількох великих містах Китаю, включаючи Пекін, Шанхай і Сіань. Всі учасники в цілому були здорові та не страждали когнітивними розладами. 1534 з них регулярно спали після обіду, а 680 – ні.

Середня тривалість нічного сну в обох групах становила близько 6,5 годин, а денний сон, у тих, хто його практикував, – від п'яти хвилин до двох годин. Також вчені відзначали, як часто протягом тижня спали люди – один-два рази або щодня.

Користь денного сну

Всі учасники пройшли серію медичних оглядів і когнітивних тестів, включаючи тест MMSE на наявність деменції. Показники когнітивних здібностей за результатами тестів виявилися значно вищими у тих, хто регулярно спав днем.

Вчені відзначають, що їхнє дослідження належать до категорії наглядових, тобто доводить, що два фактори – в цьому випадку, денний сон і здоров'я мозку – пов'язані, але не виявляє причину зв'язку з цим. Однак, є кілька можливих пояснень результатів спостережень.

Чому сон так діє

Сон регулює імунну відповідь організму і є еволюційною реакцією на запалення. Відомо, що люди з високим рівнем запалення частіше сплять, а також те, що запальні хімічні речовини відіграють важливу роль в порушеннях сну. З віком же рівень запалення в організмі в цілому, і в мозку зокрема, підвищується. А денний сон допомагає запобігти цьому з