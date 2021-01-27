Як денний сон впливає на мозок: нове дослідження
Люди, які люблять поспати після обіду, значно краще проходять тести на орієнтування, увагу, здатність до вирішення проблем, швидкість мови та робочу пам'ять. Тобто регулярний денний сон позитивно впливає на мозок.
Джерело: General Psychiatry
З віком люди частіше починають спати після обіду. Дослідники з Шанхайського центру психічного здоров'я і Шанхайського університету Цзяотун вирішили з'ясувати, чи денний сон у літніх людей – це захисна реакція організму, що допомагає запобігти зниженню когнітивних функцій, або один із симптомів деменції.
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Як відбувалося дослідження
Автори протестували 2214 осіб старше 60 років, які проживають в декількох великих містах Китаю, включаючи Пекін, Шанхай і Сіань. Всі учасники в цілому були здорові та не страждали когнітивними розладами. 1534 з них регулярно спали після обіду, а 680 – ні.
Середня тривалість нічного сну в обох групах становила близько 6,5 годин, а денний сон, у тих, хто його практикував, – від п'яти хвилин до двох годин. Також вчені відзначали, як часто протягом тижня спали люди – один-два рази або щодня.
Користь денного сну
Всі учасники пройшли серію медичних оглядів і когнітивних тестів, включаючи тест MMSE на наявність деменції. Показники когнітивних здібностей за результатами тестів виявилися значно вищими у тих, хто регулярно спав днем.
Вчені відзначають, що їхнє дослідження належать до категорії наглядових, тобто доводить, що два фактори – в цьому випадку, денний сон і здоров'я мозку – пов'язані, але не виявляє причину зв'язку з цим. Однак, є кілька можливих пояснень результатів спостережень.
Чому сон так діє
Сон регулює імунну відповідь організму і є еволюційною реакцією на запалення. Відомо, що люди з високим рівнем запалення частіше сплять, а також те, що запальні хімічні речовини відіграють важливу роль в порушеннях сну. З віком же рівень запалення в організмі в цілому, і в мозку зокрема, підвищується. А денний сон допомагає запобігти цьому з
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