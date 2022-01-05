Як деякі люди самостійно одужують від ВІЛ та як це може допомогти іншим

Деякі люди з діагнозом ВІЛ здатні знищити вірус без антиретровірусних препаратів або навіть трансплантації стовбурових клітин. Вони мають здатність природним чином пригнічувати вірус.

Два з цих пацієнтів за останні місяці здобули популярність у науковій літературі, кожен з яких відомий переважно під кодовою назвою: Пацієнтка Сан-Франциско, а ще одна – Пацієнтка Есперанто.

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Дослідження імунітету проти ВІЛ

Крім цих двох відомих прикладів, нове дослідження зосередилося на більшій групі таких людей – загалом 58 – які також змогли подолати вірус завдяки своїм біологічним можливостям. Елітних контролерів порівнювали з 42 ВІЛ-пацієнтами, які отримували антиретровірусну терапію.

Як люди самостійно одужують від ВІЛ

Науковці виявили велику кількість нових підказок, які вказують на незвичайну здатність таких пацієнтів знищувати вірус. Однією з причин є потужна імунна відповідь, але інша зосереджується на тому, що в геномі людини містяться приховані вірусні генетичні послідовності. Ці послідовності, як правило, є в хромосомах, де вони рідше дублюються, але з більшою ймовірністю їх можна запустити імунними силами.

Дослідження відкриває нове вікно розуміння того, що означає бути інфікованим ВІЛ, вірусом, який, за оцінками, вражає 38 мільйонів людей у ​​всьому світі.

Більшість пацієнтів довічно приймають антиретровірусні препарат, щоб тримати хворобу під контролем. Хоча пацієнтка з Сан-Франциско була інфікована в 1992 році, вона десятиліттями тримала вірус під контролем без ліків. Це суперечить давній догмі про те, що ВІЛ-інфекція незмінно залишається на все життя. Й ніхто не знає, скільки таких пацієнтів існує насправді.

Також нещодавно вчені відкрили жирову молекулу, яка швидко та ефективно лікує ВІЛ. Для її створення дослідники поєднали холестерин з амінокислотами.